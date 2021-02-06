«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من الأحد وحتى الجمعة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الظواهر الجوية المتوقعة في الفترة ما بين 6 فبراير 2021 وحتى الجمعة 12 فبراير 2021 ستكون كالآتي:

يوم السبت 6 فبراير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

- شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحر والقاهرة وشمال الصعيد.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر ارتفاع الموج من 2-3 أمتار.

اعتبارا من الأحد 7 فبراير 2021 إلى الجمعة 12 فبراير 2021

يشهد الطقس استقرارا وارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود البلاد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار سقوط الأمطار

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، الجهات المختصة باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة لليوم، السبت، ستكون كالآتي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد شرحت أن طقس، اليوم السبت، سيكون مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة، نهارا، على أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية وتكون الرياح معتدلة أيضا.