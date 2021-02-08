التنمية المحلية لـ«المواطنين»: «كملوا أوراق طلبات التصالح وإلا هنلغيها»

«استكملوا أوراق طلبات التصالح وإلا سيعد الطلب لاغيا».. نداء أطلقته عدد من الوحدات المحلية، للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح ولم يستكملوا أوراقهم حتى الآن، للانتهاء من فحص الطلبات والبتّ فيها من قبل اللجنة الفنية، بعد مدّ مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية مارس المقبل.

وقال مصدر في وزارة التنمية المحلية، إنّه تيسيرا على المواطنين، يتم تقديم طلبات التصالح داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بصورة من «البطاقة الشخصية»، على أن تستكمل الأوراق المطلوبة في وقت لاحق، موضحا أنّ أي طلب لم يتم استكمال أوراقه، سيعد «لاغيا».

فحص ملف التصالح بعد استكمال الأوراق المطلوبة

وأوضح المصدر أنّ الراغبين في التصالح عليهم الانتهاء من الأوراق المطلوبة لضمان سرعة البت في طلباتهم، والاستفادة من قانون التصالح لتقنين أوضاعهم والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة المخالفة.

وأضاف أنّ اللجنة الفرعية تفحص ملف التصالح بعد استكمال البيانات المطلوبة، وتعد تقريرا بالمخالفة وتحيله إلى اللجنة الفنية لمعاينته على أرض الواقع والبتّ في الطلب، وتحدد عدد المخالفات ومساحتها وإقرار قيمة التصالح على المخالفات حال قبول طلب التصالح، وحال رفض الطلب يتم إبلاغ الجهة المختصة بعدم التصالح، لأن المخالفة لا تنطبق عليها ضوابط قانون التصالح، وفي الغالب يتم رفض الطلب بسبب تردي الحالة الإنشائية للعقار أو التعدي على خط التنظيم أو على حرم الآثار أو حماية النهر وخلافه.

إقبال على التصالح

وأكد أنّ المواطنين أمامهم «فرصة كبيرة» لتقنين الوضع وإنهاء المخالفات الراهنة والتعامل بشكل رسمي على العقار،لافتا إلى وجود إقبال كبير على التصالح منذ بدء تلقي الطلبات في مختلف المحافظات، فضلا عن إنهاء كثير من حالات التصالح وسداد المبالغ المطلوبة، وفي تلك الحالات يخصم من قيمة التصالح أي مبالغ تكبّدتها المخالفة محل التصالح في أحكام قضائية أو غرامات على المخالفة.