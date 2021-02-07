ممتد حتى نهاية مارس.. كل ما تريد معرفته عن التصالح

مع استمرار مهلة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، وتأكيد القيادة السياسية على أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، رصدت «الوطن» بعض النقاط التي تهم المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وهى كالتالى:

- يمكن تقديم طلب التصالح بصورة البطاقة الشخصية وبعدها يتم استكمال الاوراق المطلوبة لاحقا للتيسير على المواطن

- سداد مبلغ جدية التصالح

- يحصل مقدم الطلب على نموذج يفيد تقدمه للتصالح ويوقف أى إجراءات قانونية بشأن المخالفة محل التصالح

- الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية تتلقى جميع طلبات التصالح

- اللجان الفنية هى التى تفحص ملفات التصالح وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض لطلب التصالح

- من حق اللجنة مطالبة مقدم الطلب باستيفاء بعض الأوراق والمستندات لاستكمال التصالح

- فى حالة قبول طلب التصالح يتم إخطار الجهات المختصة وصاحب الشأن بسداد قيمة التصالح

- وفى حالة رفض طلب التصالح من حق المواطن تقديم تظلم خلال شهر من رفض طلبه.

- يمكن للمواطن فى حالة قبول طلب التصالح تحديد طريقة السداد، إما السداد الفورى والحصول على تخفيض 25%، أو السداد على أقساط.

- فى حالة تخلف المواطن عن سداد الأقساط يتم إخطار الجهات المختصة واتخاذ إجراء ضده.

- هناك مخالفات محددة يتم التصالح بشأنها وماعداها يحظر التصالح فيها مثل البناء على إرسال أملاك دولة دون تقنين أو طرح النهر وأراض تبع الآثار أو عقار يخالف السلامة الإنشائية، أو تعد على خطوط التنظيم.

- قيمة متر التصالح فى الريف 50 جنيها وفى بعض المناطق بالمدن لمراعاة البعد الاجتماعى.

- قيمة التصالح تذهب الى المحافظات لإقامة مرافق وخدمات تصب فى مصلحة المواطن.