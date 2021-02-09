هل يجوز للأسرة البديلة وضع أموالها باسم الابن في دفتر التوفير؟.. «التضامن» توضح

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يجوز ادخار أموال الأسرة البديلة التى تكفل طفلا، بدفتر التوفير الخاص بالابن، مشيرة إلى أنه لا يجوز صرفها تحت أي مسمى منعا لتهريب الأموال باسم الأطفال، وذلك في حالات يجرمها القانون وحرصا على مصلحة الابن.

الوصاية على الطفل تتم بخطاب رسمي لجهة فتح دفتر التوفير

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، ردا على أحد الأسئلة على موقعها الرسمى، أن الوصاية على الطفل من قبل الأسرة البديلة، تتم بخطاب رسمي لجهة فتح دفتر التوفير، بأن يكون حق الإيداع للأسرة، ويكون حق السحب للأسرة والطفولة بالمديرية حتى بلوغه سن الرشد على أن يكون الحد الأدنى لفتح دفتر التوفير هو 1200 جنيه مصري.

وأوضحت «التضامن» أن الإرضاع ليس شرطاً لقبول طلب كفالة ابن بديل، إلا فى حالة رغبة الأسرة فى كفالة النوعين، أو يكون لدى الأسرة ذكر من أبنائها الطبيعيين وترغب فى كفالة أنثى والعكس صحيح.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد الأسر البديلة الكافلة وصل إلى 11 ألفا و416 أسرة، قاموا بكفالة 11 ألفا و655 طفلا وطفلة، لافتة إلى أن نسبة الأطفال تحت سن 18 سنة تصل إلى 15% من الإجمالي العام.

إتاحة تقديم طلب الكفالة إلكترونيا على الموقع الرسمى للوزارة

ولفتت «التضامن» إلى أنه تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيرا على الأسر الكافلة تخص المستويين التعليمي والاقتصادي والحالة الاجتماعية، ونسب الأطفال، بالإضافة إلى إتاحة تقديم طلب الكفالة إلكترونيا على الموقع الرسمى للوزارة، مشيرة إلى أنه تم زيادة طلبات الأسر الكافلة 10%.

وأشارت إلى أنه يتم التحقق من ملاءمة تلك الأسر لرعاية وحماية البنات والأبناء، لافتة إلى أنه يحق للأسرة البديلة أن توصى أو تهب من أملاكها القدر الذي تراه، وذلك طبقا لنص المادة ( 99 ) من اللائحة التنفيذية.