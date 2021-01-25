شروط سفر الطفل المتبنى للخارج مع الأسرة البديلة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي شروط وقوانين، وألزمت الأسر البديلة أو المتبنية للطفل، باتباعها، وذلك في الإقامة داخل مصر، وبينها أن تتوافر الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، وأن يكون الزوجين حاصلان على قدر مناسب من التعليم، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

وفي بعض الاحوال يضطر رب الأسرة للسفر خارج مصر، سواء للعمل أو للسياحة، لذلك فهناك قواعد مختلفة وضعتها الوزارة في حالة السفر، ترصدها السطور التالية كما يلي:

1. الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

2. أن تتجه الأسرة البديلة الكافلة خلال شهر من تاريخ وصولها للدولة التي سافرت إليها إلى أقرب بعثة دبلوماسية من محل إقامتها، لتسجيل بياناتها وبيانات الطفل ووسيلة التواصل معها.

3. أن تلتزم بتيسير مهمة ممثلي البعثة الدبلوماسية في الإشراف والزيارات الميدانية للأسر البديلة والطفل ومتابعته بما لا يخل بمبدأ السرية والمهنية.

4. إخطار أقرب بعثة دبلوماسية بأي تغيرات تطرأ على بيانات الأسرة أو الطفل.

5. إخطار إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة فور وصولها إلى البلاد.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول احتياجاته كافة، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها، وإذا كان الطفل معلوم النسب، فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل.