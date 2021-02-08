وزير الكهرباء: تطبيق «القراءة الموحد» على 27 مليون مشترك بنسبة 99.4%

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من تطبيق برنامج القراءة الموحد للقضاء على القراءات الشاذة والوهمية، بهدف إصدار فاتورة صحيحة بنسبة 100%، بشكل يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين، ضمن خطط التطوير التي تنفذها الوزارة، لتقديم خدمات متميزة بشكل يرضي المواطن.

القراءة الموحد كشف عن 99.4% في يناير

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لـ«الوطن»، أن ما تم كشفه ببرنامج القراءة الموحد عن عدد القراءات خلال دورة الكشف لإصدار شهر يناير الماضي، 26 مليون و953 ألفا و120 قراءة من إجمالي 27 مليون و111 ألفا و407 مشتركين، بنسبة 99.4% من إجمالي عدد المشتركين المستهدف قراءة عداداتهم على مستوى 9 شركات توزيع بمحافظات الجمهورية.

26 مليون و953 ألفا و120 قراءة

أوضح شاكر، قراءة 3 ملايين و806 آلاف و505 قراءات من إجمالي 3 ملايين و830 ألفا و71 مشتركا بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عبر برنامج القراءة الموحد، وقراءة 4 ملايين و773 ألفا و959 قراءة من إجمالي 4 ملايين و788 ألفا و442 مشتركا، بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء و2 مليون و398 ألفا و420 قراءة من إجمالي 2 مليون و398 ألفا و570 مشترك بشركة الإسكندريه لتوزيع الكهرباء، و2 مليون و999 ألفا و658 قراءة من إجمالي 3 ملايبن و29 ألفا و627 مشتركا بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، و2 مليون و89 ألفا و960 قراءة من إجمالي 2 مليون و89 ألفا و961 مشتركا بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وتابع الوزير، بأنه تم الكشف ببرنامج القراءة الموحد، عن 3 ملايين و591 ألفا و994 قراءة من إجمالي 3 ملايين و592 ألفا و43 مشتركا بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ومليون و496 ألفا و365 قراءة من إجمالي مليون و580 ألفا و114 مشتركا بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، و2 مليون و317 ألفا و140 قراءة من إجمالي 3 ملايين و323 ألفا و419 قراءة، من إجمالي 3 ملايين و323 ألفا و160 مشتركا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، و2 مليون و479 ألفا و119 قراءة من إجمالي 2 مليون و479 ألفا و160 مشتركا بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

خطوات تشغيل البرنامج

أشار وزير الكهرباء، إلى أن هناك 5 خطوات لتشغيل برنامج القراءة الموحد، وهي:

- من خلال تشغيل بيانات العداد المطلوب قراءته للكشاف في مكان تواجده.

التقاط صورة للعداد لإتمام تسجيل القراءة

- يتوجة الكشاف للمنطقة المطلوب قراءة عداداتها، علما بأن البرنامج لن يعمل إلا داخل إحداثيات موقع العداد المسجل في قاعدة البيانات، ويجب التقاط صورة للعداد لإتمام عملية تسجيل القراءة.

ظهور القراءة للكشاف وشركة التوزيع في نفس اللحظة

- عند إتمام عملية تسجيل القراءة بواسطة الكشاف، فإن القراءة والصورة تظهر بغرفة شركه الكشف والإدارة المختصة في شركة التوزيع في نفس اللحظة.

تصوير الباب من الخارج في حال عدم وجود أحد بالوحدة

- في حال أن العداد موجود في داخل الوحدة، ولا يوجد أحدا بالوحدة، يتم التقاط صورة للباب من الخارج، وإرسالها للغرفة لتسجيل الحساب مغلق.

- في حال أن العداد به عطل، سيتم تصوير العداد وإرساله للغرفة واتخاذ القرار المناسب.