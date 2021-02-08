«صحبة في الخير».. مبادرة لدعم مرضى شفاء الأورمان بالأقصر

زار أعضاء مبادرة «صحبة فى الخير»، مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بالأقصر، لتقديم الدعم المعنوي والمادي لاستكمال مسيرة النجاح في المستشفى الذي يخدم المرضي فى محافظات الصعيد.

ضمت المبادرة عددا من رجال الدين، بينهم الشيخ عبدالصبور أحمد، إمام وخطيب مسجد، والقنص رويس لويز ن كنيسة نجع حمادي، ولفيف من شباب المبادرة،وتعرف الزائرون على خطوات العمل بالمستشفى واستقبال المرضى ومراحل العلاج.

كما تعرفوا على اقسام المستشفي المختلفة واستمعوا لشرح مفصل عن مراحل إنشاء المستشفى، وأشاد أعضاء المبادرة بالدور الكبير الذي يقوم به المستشفي فى علاج المرضى من أبناء الصعيد بالمجان من خلال فريق طبي متميز ومن خلال الاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية.

ورحب أعضاء المبادرة بالتعاون مع المستشفى بالمشاركة في مبادرة حائط شفاء الاورمان وهى مبادرة جديدة من نوعها تقوم على توثيق أسماء الداعمين للمستشفي على حائط المستشفي بشكل جميل وملفت بما يسهم فى حث المواطنين على التبرع ودعم مسيرة النجاح في المستشفي.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لأعضاء المبادرة على دعمهم مشيرا إلى أن المستشف حريص على التعاون مع كل المؤسسات والمبادرات التي من شأنها دعم المرضى ودعم المستشفى.

وكان مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر أطلق مبادرة «إعمل خير بالتقسيط»، والتي تم خلالها تقديم أفكار جديدة للمساهمة فى فتح مجالات دعم وتبرعات من أهل الخير لصالح مرضى السرطان بالصعيد خلال رحلة تلقيهم العلاج المجانى بالمستشفى، حيث قررت فتح باب التبرعات بالتقسيط لصالح مستشفى سرطان الأطفال التخصصي الجديد بالصعيد.