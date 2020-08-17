مستشفى الأورام بالأقصر يشكر أساتذة وطلبة كليات الصعيد لدعم المرضى

وجهت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، الشكر لطلبة الجامعات بجنوب الصعيد لدورهم الكبير على مدار الشهور الماضية عبر مسيرة من المحبة والدعم لصالح مرضى السرطان، حيث قاموا بسلسلة من الزيارات للمستشفى وقدموا دعما ماديا ومعنويا وتبرعات بالدم لصالح المستشفى وتوفير اللازم للمرضى داخلها.

وشملت الزيارات خلال الفترة الماضية وفدا من أساتذة وطلبة قسم الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق بالأقصر، وضم الوفد كل من الدكتور أحمد ربيع مدرس مساعد بالقسم، والدكتور أحمد هندي مدرس مساعد بالقسم، كما زار المستشفى وفد من أساتذة وطلبة كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، وذلك ضمن بروتوكول مع الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

وزار المستشفى طلبة وطالبات أسرة "طلاب من أجل مصر" في كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي، وأطلقت طالبات كلية البنات جامعة الأزهر بطيبة مبادرة "كلنا معاك" لتنظيم عدد من الزيارات للتبرع للمرحلة الثالثة.

وشملت زيارات طلبة الكليات عدد من أساتذة وطلبة كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، ووفد من طلبة أكاديمية الألفية الثالثة للدراسات والتدريب من أقسام العلوم الصحية والسكرتارية الطبية والتمريض والتحاليل والأشعة، كما قدم طلبة وطالبات كليات الأداب والألسن قسم اللغة الألمانية وقسم اللغة الإيطالية والأسنان والخدمة الإجتماعية والأكاديمية الصحية والتمريض ومعهد الخدمة الإجتماعية ومعهد الفتيات بجامعتى جنوب الوادي وجامعة الأقصر الهدايا المميزة للمرضى فى زيارة داعمة للمستشفى،

وخلال زيارات طلبة الكليات والمعاهد المختلفة بجامعتى جنوب الوادى وجامعة الأقصر، تم تنظيم جولات لهم بأقسام المستشفى، عبروا فيها عن سعادتهم بالتواجد بين مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم نفسيًا ومعنويًا خلال مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة، كما قدموا تبرع بالدم لصالح بنك الدم المتكامل بالمستشفى، بجانب التبرع بمبلغ مالي للمساهمة في استكمال المرحلة الثالثة بالمستشفى.

وكانت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في صعيد مصر بالأقصر، قررت وضع لافتة باسم موظفي شركة خدمات المحمول "أورانچ" على جدار المستشفى، يأتي تقديرًا للمساهمة الكبيرة من الشركة وموظفيها في مشروع إنشاء قسم جديد لعلاج الأطفال بالمستشفى.

المساهمة الجديدة تأتي أيضًا في إطار سلسلة مكثفة من حملات المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها "أورانچ مصر" بمشاركة قوية من موظفي الشركة لمساندة المصريين ودعم جهود الدولة المصرية منذ بداية ظهور فيروس كورونا في مصر.