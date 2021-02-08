اليوم.. عزاء رسمي للنائب سعد الجمال في المعادي

تستقبل أسرة النائب الراحل سعد الجمال عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، المتوفى عن عمر يناهز 75 عامًا، يوم الجمعة الماضي، تعازي الأهالي والمحبين، لليوم الثالث حيث يُقام العزاء في المعادي، بقاعة الاستراحة الخاصة بالنائب الراحل، مساء اليوم، وذلك بعد إقامة العزاء في قرية الأقواز التابعة لمركز الصف مسط رأس النائب الراحل يومي الجمعة والسبت.

العزاء بالمعادي

ويقام العزاء اليوم بحسب تصريحات نجل النائب سعد الجمال العقيد أحمد سعد الجمال، لـ«الوطن» في استراحة الفقيد بالمعادي في شارع 263 بالمعادي الجديدة، خلف عمارة البرج من ميدان الجزائر، بعد صلاة المغرب.

استقبال العزاء لـ3 أيام

وكان العقيد أحمد سعد الجمال، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ الأسرة تستقبل تعازي الأهالي والمحبين، على مدار 3 أيام في والده المتوفى، بمسقط رأسه، وذلك بحسب التقاليد في الصف، متابعًا أنَّه نظرًا لكثرة المعزين من القاهرة، والذين يصعب حضورهم، من المقرر أن يقام عزاء في المعادي، بقاعة الاستراحة الخاصة بالنائب الراحل، مساء ا؟لإثنين مشيرا إلى أن من عاداتهم في الصف، هو أن يُقام العزاء لـ3 أيام، وأن الأسرة قررت إقامة عزاءً رسميا في اليوم الرابع، باستراحة النائب الراحل في منطقة المعادي، لاستقبال من تعذر عليهم الحضور للعزاء في الصف.

جنازة شعبية وسرداق عزاء لا يفرغ

وكان العشرات من أبناء محافظة الجيزة ومحبي اللواء سعد الجمال من محافظات عدة، شاركوا في جنازة النائب الراحل لتوديعه إلى مثواه الأخير بعد أداء الجنازة عليه بمسجد الأقواز، التي شهدت حضورًا كثيف من المواطنين والعديد من النواب وعلي رأسهم المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

كما توافد العديد من العائلات بمنطقة الصف، مسقط رأس النائب الراحل، إلى سرادق العزاء الذي أقامته الأسره على مدار يومين، أمام المعهد الديني في مركز الصف محافظة الجيزة، كما شهد عزاء النائب الراحل حضورًا كثيفًا من ضباط الشرطة وكبار العائلات بالصف وأطفيح والقرى المجاورة، والعديد من النواب الحاليون والسابقون.