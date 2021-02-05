كبار عائلات الصف وأطفيح يشاركون في عزاء النائب سعد الجمال «صور»

توافد العديد من العائلات بمنطقة الصف، مسقط رأس النائب الراحل سعد الجمال عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، إلى سرادق العزاء الذي تقيمه الأسره، أمام المعهد الديني في مركز الصف محافظة الجيزة، حيث يستقبل العزاء نجله العقيد أحمد سعد الجمال.

نجل النائب الراحل: مستمرون في تلقي العزاء اليوم وغدا صباحا.. والاثنين في المعادي

وقال نجل النائب سعد الجمال العقيد أحمد سعد الجمال، إنهم مستمرون في تلقي العزاء اليوم، وغدا صباحا، على أن يقام سردق عزاء آخر يوم الاثنين المقبل، في استراحة الفقيد بالمعادي في شارع 263 بالمعادي الجديدة، خلف عمارة البرج من ميدان الجزائر.

وتابع الجمال في حديثه لـ«الوطن»، أن العزاء شهد حضورا شعبيا كبيرا، وأن المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، قدم تعازيه في الراحل، كما أنه أبلغ تعازي المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، الذي سأل عن ترتيبات العزاء، وأخبرناه أن الأسرة ستقيم عزاء في المعادي، ليناسب المعزين من القاهرة.

حضور كثيف من كبار العائلات ورجال الشرطة والنواب

وشهد عزاء النائب الراحل حضورا كثيفا من ضباط الشرطة وكبار العائلات بالصف وأطفيح والقرى المجاورة،كما حضر العزاء النائب شحاته عبد الحافظ محمد أبو زيد النائب عن دائرة أطفيح، والنائب أحمد سعد حلمى محمد، النائب دائرة الصف والعديد من النواب الحاليون والسابقون .

وكان سعد الجمال قال في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أن الأسرة تستقبل تعازي الأهالي والمحبين، على مدار يومي الجمعة والسبت في والده المتوفى، بمسقط رأسه، وذلك بحسب التقاليد في الصف، متابعا أنه نظرا لكثرة المعزين من القاهرة، والذين يصعب حضورهم، من المقرر أن يقام عزاء في المعادي، وذلك في مساء يوم الاثنين المقبل.

وكانت أسرة المتوفى، شيعت جثمان الفقيد اليوم من مركز الصف بأطفيح في الجيزة مسقط رأس الراحل، حيث شهدت الجنازة حضورا واسعا من الأهالي وأصدقاء العائلة.