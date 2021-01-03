ممثل سوري: لا مانع من دخول ابنتي علاقة خارج الزواج (فيديو)

تصدر الفنان السوري جهاد سعد، محركات البحث «جوجل» بسبب تصريحاته التي أدلى بها خلال لقاء تليفزيوني، بشأن عدم وجود أي مانع لديه من دخول ابنته علاقة «مساكنة» قبل الزواج، وعدم قدرته على منعها.

وقال جهاد سعد، إنه مرّ بتجربة «المساكنة» -أي إقامة علاقة خارج إطار الزواج-، لمدة تقرب من 12 عامًا مع امرأة معروفة في المجتمع، تحفظ على ذكر اسمها خلال اللقاء التليفزيوني، بزعم أن ذلك أمرًا يخصه وحده فقط، موضحًا أن هذه العلاقة كانت بعد انفصاله عن شريكة حياته.

وردًا على سؤال المذيعة رابعة الزيات، مقدمة برنامج «شو القصة» بشأن مدى تفهمه في حال جاءت ابنته مريم، وأخبرته بأن تحب شخصًا ما وتريد المساكنة معه قبل الزواج، وجاء رد جهاد سعد، بتأكيده أنه لايستطيع منعها، متابعًا: «أولادي إذا اختاروا المساكنة لو مقتنعين بالقصة ما في مشكلة تمامًا، لدي علاقة صداقة مع أبنائي، هما مابيحبوا باهي الطريقة، بيحبوا بطريقة تانية مختلفة، بنتي هتتجوز بعد أسبوعين في باريس، بعتت لي رسالة بالفارسي بتخبرني، أنا بعرف العريس وبعرف عائلته».

وأشار إلى عدم حضوره فرح ابنته لعدم وجود فيزا تسمح له بالسفر، لافتًا إلى عدم وجود مانع لديه بأن يتزوج أبناؤه مدنيًا أو يلجأوا إلى المساكنة، خصوصًا أنه يمنحهم الحرية في جميع اختياراتهم بالحياة، معتبرًا أن الزواج ليس على ورق فقط، ولكن عبارة عن صلة تجمع اثنين بينهما وبين الله.

وجهاد سعد، هو مخرج ومؤلف مسرحي، شارك بالتمثيل أيضًا في العديد من الأعمال الفنية التليفزيونية والمسرحية، وظهر مع الفنان عادل إمام خلال مسلسل فرقة ناجي عطالله، وانفصل عن زوجته والتي كانت من خارج الوسط الفني، ولديه 3 أبناء هم«مريم»، و«نوران»، و«يوسف» يعيشون بين دولتي ألمانيا وفرنسا.