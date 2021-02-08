5.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروع تطوير حي غرب أسيوط

وقعت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بالتعاون مع مديرية الإسكان، عقد اتفاق في اطار التعاون المثمر بينهما لتنفيذ مشروع تطوير حي غرب أسيوط ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممولة من الاتحاد الأروبي بمنحة مفوضة لبنك الاستثمار الأروبي يشرف عليه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن اعمال تطوير حي غرب أسيوط (2) تشمل إحلال وتجديد خطوط صرف صحي «مساكن ويصا»،بتكلفة 5.6مليون جنيه، ورصف شوارع نطاق حي غرب لرفع المستوي المعيشي والصحي والبيئى للفات المستهدفه من تنفيذ المشروع، والمساهمه في تنفيذ خطة التنمية القومية عن طريق تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة جرّاء أعمال الإحلال والتجديد التي ستجعل الحالة البيئية أكثر ملائمة.

وأكد رئيس الشركة أهمية تنميه الموارد البشرية عن طريق إتاحة إمكانيات التدريب والتأهيل للكوادر المطلوبة لتنفيذ وإدارة المشروع، والالتزام بكافه الإجراءات الاحترازيه لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد في ظل الازمه الراهنه التي تجتاح البلاد، كما أكد على أهميه الالتزام بإجراءت السلامة والصحة المهنية،وتأمين بيئه العمل حفاظاً علي سلامه وامن الكوادر البشريه القائمه علي تنفيذ المشروع.

وفى سياق متصل شدد «عبد الغفار»، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني ومتابعة تنفيذ المشروع فنياً ومالياً وادارياً والتنسيثق مع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع والعمل علي إزالة أي عواقب تعترض التنفيذ، وضرورة إعداد برنامجا تفصيليا موضحاً المخرجات المرحلية، للتنفيذ لتقيم الاداء اولاً باول بتنسيق مع المكتب الهندسي الي ان ينتهي المشروع في موعده المحدد طبقا للفتره المخصصة لانجازه .