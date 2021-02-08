محافظة الجيزة: رفع 350 ألف طن مخلفات وقمامة خلال شهر يناير

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولى إهتماما كبيرا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة والمتابعة الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن، لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددا من المناطق التي تحتاج إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة الى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها إلى 25 شركة وجاري التعاقد لدخول شركات أخرى فى الخدمة فى إطار دعم منظومة النظافة بالجيزة والإرتقاء بها.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للإرتقاء بمنظومة النظافة وخلال شهر يناير رفعت المحافظة ما يقرب من 350 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجده بالشارع.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والعربات ومحطات المناولة للتأكد من رفع كفاءة منظومة النظافة.

وأشار المحافظ إلى دعم منظومة النظافة خلال الفترة الاخيرة بمبلغ 45 مليون جنية لتوفير المعدات لرفع كفاءه النظافة بالمناطق المختلفة فضلا عن صيانة عدد من المعدات التى كانت في طريقها إلي التكهين وتشغيلها مجددا للإستفاده القصوى من كافة الإمكانيات المتاحة حيث بلغت التكلفه الإجمالية للإصلاح 1.8 مليون جنيه لمعدات يبلغ سعرها السوقي حاليا 28 مليون جنيه ووفرت على الدولة عشرات الملايين التى يمكن إستغلالها فى مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.

كما أكد محافظ الجيزة أنه دائم الإستجابة الفورية لشكاوي المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التى قد تواجه المواطنين موجهاً بالحل الفورى لها.