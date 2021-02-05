محافظ الجيزة: قدمنا الحلول لأكثر من 25 ألف مشكلة خلال عام

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن استجابة المحافظة لبلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها أمر واقع لاهتمام العاملين بغرفة العمليات المركزية بمهامهم، مؤكدا أن المحافظة قدمت حلولا لأكثر من 25 ألف مشكلة تلقت بلاغات عنها خلال عام واحد، من خلال تشكل مجموعات تنفيذية تختص بتلقي بلاغات المواطنين علي مدار ٢٤ ساعة، والعمل علي سرعة حلها بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الفرعية بالإحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.

أنواع البلاغات وطرق حلها

وأشار المحافظ إلى المحافظة تلقت خلال العام الماضي نحو 25106 ألف بلاغ تم حلها، وذلك بخلاف بلاغات الطوارئ والبلاغات التي تستوجب إدراجها ضمن خطط التطوير بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنوعت بين بلاغات "كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ونظافة واشغالات وبلاغات بناء مخالف وتصدعات وحوادث"، وجاء بياناتها كالآتي: 6528 بلاغ كهرباء، 5472 بلاغ مياه ، 3012 بلاغ صرف صحي، 5232 بلاغ نظافة واشغالات، و1272بلاغ مخالفات بناء وتصدعات، و3590 بلاغ حوادث.

التواجد الميداني الفعال للتعامل الاستباقي مع الأزمات

أكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني الفعال للتعامل الإستباقي للحد من الأزمات والمخاطر، وضرورة وضع خطط مبتكرة للقضاء علي كافة المشاكل التي تواجه المواطنين بشكل إيجابي وفعال، موجهآ بتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وذلك للتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة بشكل جاد وحازم.

أرقام تليفونات لتلقي البلاغات

وناشد المحافظ المواطنين بمحافظة الجيزة، ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تفعيلآ للدور المجتمعي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للنهوض بمستوي الخدمات وذلك من خلال الخطوط الارضية التالية " ٣٥٨٥٥٧٢٢- ٣٥٨٦٣٠٠٤ - ٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٩٣٧١ " وكذلك الخط الساخن١١٤وخدمة الواتساب علي أرقام "٠١١٥٢٨٦٠٤٤- ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣"