السجن 5 سنوات لعامل بتهمة تزوير رخصة قيادة سيارة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير رخصة قيادة سيارة بمركز أبو كبير.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدي طلبة وحازم بشير وحسين عمار وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية رقم رقم ۱۸۰۰۹ لسنة ۲۰۲۰ جنايات أبوكبير والمقيدة برقم ۱۲۹۸ لسنة ۲۰۲۰ کای شمال الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير من ضبط «محمد.ا.م»، 30عامًا عامل شحن وتفريغ ومقيم بأبو كبير بتهمة الاشتراك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة قيادة منسوب صدورها إلى وحدة مرور أبوكبير.

وأفادت التحريات أن ذلك كان بطريق الاصطناع ووضع أختام مزورة بان اتفق مع المجهول على انشائها على غرار الصحيح منها ونسبتها زورا لوحدة المرور سالفة الذكر وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فضبط المجهول ذلك المحرر على هذا الأساس علي غرار الصحيح منها ومهرها ببصمة خاتم مقلدة للجهة سالفة البيان على خلاف الحقيقة

وتبين من التحريات أنه حال قيام المتهم بطلب استخراج رخصة قيادة خاصة وبالكشف على جهاز الحاسب الالي تبين وجود رخصة مسحوية رقم (55184) والمنسوب صدورها لوحدة مرور أبو كبير وبالاستعلام تبين أنها رخصة قيادة درجة ثانية باسم منير عمرو عبد الستار .

وبمواجهة المتهم اقر باستخراجها بمقابل مادي كما دلت تحريات ضابط مباحث مرور الشرقية . وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

كما قضت المحكمة بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة في القضية رقم 3101 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة القرين حيث تلقى القسم بلاغا يفيد باتهام «خ.ع.ا»، 26 عاما عامل بهتك عرض طفلة 5 سنوات بالقوة . وتم تحرير مجضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قراها المتقدم.