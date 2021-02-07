ضبط محامٍ بحوزته 5 آلاف قرص مخدر في الشرقية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على محامٍ ومدير شؤون قانوينة بأحد الأندية في مدينة العاشر من رمضان وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة أول العاشر من رمضان من ضبط «ش. ف» محامٍ، ومدير الشؤون القانوينة بنادي بمدينة العاشر، وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش.

ووجهت له تهمة الاتجار في المخدرات، وتم إحالة المتهم إلى نيابة العاشر من رمضان التي تولت التحقيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط تشكيل عصابي لغسيل الأموال حصيلة الاتجار في مواد مخدرة.

وقالت الوزارة خلال بيان لها:"تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الشرقية، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وتروّيجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية".

وأضافت الدخلية خلال البيان: " أنَّ المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والسيارات".

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتمهين .