نائب لوزيرة التخطيط: كيف نصل لنمو بنسبة 5% دون اقتراض

وجّه فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على اإقاء بيانها في وقت لم يتجاوز 40 دقيقة، قائلا: «الإطالة تجعل النواب يملّون من بيانات الوزارات ويستغرفون في التفاصيل».

وعقّب الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، على كلمة وزيرة التخطيط، قائلا إنّ الدين العام يزيد ويجب الحدّ منه: «دور الوزارة في مواجهة أزمة كورونا أمر مهم».

«كيف ندير المخاطر في ظل عصر تزيد فيه المخاطر، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو بيئية، وتداعيات كورونا والبعد الاقتصادي لمستوى معيشة المواطن؟».. سؤال وجّهه النائب للوزيرة، قائلا إنّ الاستثمار يتم تمويله من المدخرات المحلية، وتصل في مصر إلى 13% وذلك إجمالي الادخار العائلي لـ100 مليون نسمة، فضلا عن أنّ قطاع الأعمال والقطاع الحكومي يحقق مدخرات سالبة بسبب العجز.

ولفت إلى أنّ نسبة الـ13% لا تكفي سوى لتحقيق عائد نمو 2%، ويقابلها نسبة زيادة سكانية بنسبة 2,5%، متابعا: «عندما نصل إلى نسبة نمو 5% نضطر لاقتراض 17 مليار دولار من الخارج».

ووجّه النائب سؤالا لوزيرة التخطيط: «علينا البحث عن كيفية تحفيز المؤسسات المصرية لزيادة المدخرات والنمو بنسبة 5% دون الحاجه للاقتراض؟»، موضحا أنّ «العالم كان يطبّق نظرية من يملك رأس المال يتقدم، فتقدمت الدول الأوروبية وأمريكا، ووجدوا أنّهم بحاجة لأسواق لتصريف البضاعة، وأكدوا أنّ السوق هو المهم وتحول النظام الرأسمالي لنظام السوق الحر».

وتابع الناب: «توجد ظاهرة جديدة تفرض نفسها في ظل عصر الانتقالات السريعة للأموال إلى الأفراد، وهو نظام إدارة مخاطر الأسواق الذي بدأت ملامحه في الظهور»، مختتما كلمته بسؤال: «ما هي خطة الوزارة في إدارة المخاطر».