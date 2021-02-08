نائب لوزيرة التخطيط: كيف نصل لنمو بنسبة 5% دون اقتراض
نائب يشكر وزيرة التخطيط على «بيان الـ40 دقيقة»: نمل من الإطالة
كتب:
محمد يوسف
02:05 م | الإثنين 08 فبراير 2021
وزيرة التخطيط في البرلمان
وجّه فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على اإقاء بيانها في وقت لم يتجاوز 40 دقيقة، قائلا: «الإطالة تجعل النواب يملّون من بيانات الوزارات ويستغرفون في التفاصيل».
وعقّب الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، على كلمة وزيرة التخطيط، قائلا إنّ الدين العام يزيد ويجب الحدّ منه: «دور الوزارة في مواجهة أزمة كورونا أمر مهم».
«كيف ندير المخاطر في ظل عصر تزيد فيه المخاطر، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو بيئية، وتداعيات كورونا والبعد الاقتصادي لمستوى معيشة المواطن؟».. سؤال وجّهه النائب للوزيرة، قائلا إنّ الاستثمار يتم تمويله من المدخرات المحلية، وتصل في مصر إلى 13% وذلك إجمالي الادخار العائلي لـ100 مليون نسمة، فضلا عن أنّ قطاع الأعمال والقطاع الحكومي يحقق مدخرات سالبة بسبب العجز.
ولفت إلى أنّ نسبة الـ13% لا تكفي سوى لتحقيق عائد نمو 2%، ويقابلها نسبة زيادة سكانية بنسبة 2,5%، متابعا: «عندما نصل إلى نسبة نمو 5% نضطر لاقتراض 17 مليار دولار من الخارج».
ووجّه النائب سؤالا لوزيرة التخطيط: «علينا البحث عن كيفية تحفيز المؤسسات المصرية لزيادة المدخرات والنمو بنسبة 5% دون الحاجه للاقتراض؟»، موضحا أنّ «العالم كان يطبّق نظرية من يملك رأس المال يتقدم، فتقدمت الدول الأوروبية وأمريكا، ووجدوا أنّهم بحاجة لأسواق لتصريف البضاعة، وأكدوا أنّ السوق هو المهم وتحول النظام الرأسمالي لنظام السوق الحر».
وتابع الناب: «توجد ظاهرة جديدة تفرض نفسها في ظل عصر الانتقالات السريعة للأموال إلى الأفراد، وهو نظام إدارة مخاطر الأسواق الذي بدأت ملامحه في الظهور»، مختتما كلمته بسؤال: «ما هي خطة الوزارة في إدارة المخاطر».