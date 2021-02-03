وزيرة التخطيط: نهدف لتغيير الفكر داخل الهيئات والوزارات بوحدات جديدة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، وتعقد حوارات شبابية، ويُشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه فضلا عن كافة المسؤولين في الدولة، وهذا يّمد جسور الثقة بين كل الشباب وبين كافة المؤسسات التنفيذية في مصر.

الانتقال للعاصمة الإدارية لن يكون انتقال مكاني بل نوعي

وأضافت «السعيد»، خلال حوارها على شاشة «extra news»، أن كافة الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في مجال التطوير المؤسسي والإداري مهم للغاية، وسيتم تتويج ذلك بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث الانتقال للعاصمة لن يكون انتقال مكاني، بل انتقال نوعي، « ننتقل لمنطقة جديدة بفكر جديد متطور».

كافة مؤسسات الدولة تعمل على أرشفة كل مستنداتها في الوقت الحالي

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه سيتم نقل قيادات متطورة للعاصمة الإدارية، حيث تم الاستثمار في تلك القيادات بفكر مختلف، كما أن العاصمة الإدارية تُعد عاصمة ذكية، موضحة أن كافة مؤسسات الدولة تقوم حاليا على أرشفة كافة مستنداتها، كما سيتم إنشاء وحدات جديدة هدفها تغيير الفكر داخل المؤسسات.

إنشاء وحدات تفتيش ومراجعة داخل الهيئات

وتابعت: «بنغير فكر المسؤولين داخل الوزارات، كان فيه وحدات مختصة بالتفتيش، ولكن تم أيضًا إنشاء وحدات خاصة بالمراجعة الداخلية، فوحدة التفتيش بتشوف الأخطاء وتتصيد ليها، والوحدات الأخرى تساند الموظف في عدم الوقوع في الخطأ، فضلًا عن الرقابة الإدارية والرقابة المالية».

وواصلت: «الفكر النهاردة الخاص بنقل الموظفين للعاصمة الجديدة، فكر مختلف ومتطور بالإضافة إلى إعادة الهيكلة داخل الوزارات المختلفة بوحدات جديدة تقوم على بناء على قيادات مستقبلية».