اعترافات ممرضة مفصولة تدير شبكة للرذيلة: «أقمت علاقات مع المرضى»

كشف تحقيقات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على فتاة ثلاثينية تدعى «هدى .ذ» بتهمة إنشاء شبكة للدعارة عبر صفحة قامت بإنشائها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث تبين أن المتهمة ممرضة مفصولة منذ 3 سنوات وكانت تعمل بأحد المستشفيات الخاصة بالغربية وتم فصلها بعد ضبطها في وضع مخل مع أحد الأشخاص داخل المستشفى، وتم فصلها عقب ذلك بعد إدانتها في التحقيقات.

البداية من المستشفى

وذكرت التحريات أن المتهمة خلال مدة عملها بالمستشفيات الخاصة، كانت تستغل فترات العمل المسائية فى العمل بالأعمال المنافية للآداب، وبعض المرضى داخل غرف المستشفى، ومع أشخاص من خارج المستشفى كانوا يأتون لها خصيصا من أجل إقامة سهرات حمراء أثناء فترة عملها ليلا عن طريق مغافلة زميلاتها فى العمل، وكانت تحصل على مقابل مادى نظير ذلك.

علاقة فى غرفة مريض

وحسبما سطرته التحقيقات من أقوال أدلت بها المتهمة فقد تم ضبطها آخر مرة فى غرفة مع شخص أثناء ممارسة العلاقة الحميمة وذلك فى غرفة بها مريض فاقد للوعى، حيث أقامت العلاقة معه خلف ستارة فى الغرفة لكن المريض استيقظ على أصواتهما فقام بضغط زر الاستغاثة وحضر عدد من العاملين بالمستشفى وتم ضبطها وفصلها عقب ذلك.

صفحة على فيس بوك

عقب ذلك أنشأت المتهمة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بحجة أنها ممرضة، وتقدم خدماتها بمقابل مادى للمرضى فى بيوتهم، وخلال زياراتها للمرضى كانت تقيم العلاقة مع بعضهم، حتى هجرت مسقط رأسها بمحافظة الغربية وانتشر نشاطها فى محافظة الإسكندرية وهى الصفحة التى رصدتها الإدارة العامة لحماية الآداب فتم عمل كمين للمتهمة وضبطها أثناء توجهها لزبون فى منطقة المنتزه، وتمت إحالتها للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد إقرارها بما نسبته إليها التحريات.