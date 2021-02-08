رئيس النواب يصر على ضوابط طلب الكلمة وعدم الإطالة: ادوا فرصة لزمايلكم

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بعدم رفع الأيدي للحصول على الكلمة، موضحا أنّ هناك قواعد للتحدّث داخل الجلسة وفقا للائحة الداخلية: «لن أعطي الكلمة لمن يرفع يده».

كما طالب رئيس البرلمان، أعضاء المجلس بمراجعة التابلت الخاص بكل عضو لمعرفة قواعد مناقشة مشروعات القوانين، متابعا: «هنّاقش مشروعات القوانين، وقواعد مناقشة مشروعات القوانين ستصلكم على التابلت، اقرأوها حتى لا نختلف».

ووجّه جبالي الشكر لبعض النواب الذين التزموا بمده الكلمة دون الإطالة، معتبرا إياهم نموذجا، وبينهم النائبة سحر الجزار، كما شهدت الجلسة مطالبة رئيس المجلس، أعضاء المجلس الالتزام بالمدة المحددة للكلمة خلال الجلسات وعدم الإطالة فيها، خاصة بعد وصول الفكرة بما يتيح الفرصة أمام آخرين للحديث.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).

وطالب الجبالي، مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بعدم الإطالة، قائلا: «عايز دقيقتين كمان، ده فاضل ثانيتين»، داعيا أعضاء المجلس لإتاحة الفرصة لبعضهم للتحدّث، بينما طالب النائب يسري المغازي، وزيرة التخطيط بالنظر وتطبيق اللامركزية، لافتا إلى أنّه سبق وجرى تقسيم الوزارات في الخطة إلى قطاعات، وحتى الآن لم يتم تفعيل اللامركزية للدولة المصرية.

وتساءل النائب عن معايير توزيع الخطة الاستثمارية على المحافظات، مشيرا إلى أنّ محافظة الدقهلية تحتل المركز الثالث من حيث عدد السكان، لكن يتم مساواتها في الخطة بمحافظات أخرى صغيرة.