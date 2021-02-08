تفاصيل الأوكازيون وطرق الرقابة على الأسعار: «بلغ عن أي مخالفة»

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، إنَّ الحملات الرقابية لوزارة التموين مستمرة طوال العام على الأسواق، وتكون مكثفة في الفترات المتواجدين فيها حاليا، المناسبات، الأعياد، والأوكازيون الشتوي والصيفي، مؤكّدًا أنَّ هناك غرفة عمليات طوارئ داخل الوزارة لتلقي أي شكاوي من قبل المواطنين على رقم الخط الساخن 27942683، أو 19588، وأيضا بوابة الشكاوي الحكومية 16528.

إصلاح السوق المصري في المقام الأول يقع على عاتق المواطن

وأضاف «أبو الفضل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «Dmc»، أنَّه «بمجرد أن تأتي إلينا شكوى يتمّ توجيه أقرب حملة إلى المحل المشكوي في حقه، ويتمّ التعامل معه مباشرة، لمعرفة أسباب الشكوى، ومن الممكن أن لا نعتني بالشكوي نظرًا لوجود بعض الشكاوى تكون كيدية، ولكن إذا ناشدنا إصلاحا للسوق المصري ففي المقام الأول يقع على عاتق المواطن».

الفاتورة الضريبية لها مواصفات معينة

وتابع أنَّه يجب على المواطن أن يكون إيجابيًا ولا يصمت على أي مخالفة ويطالب بحقه الضريبي «الفاتورة الضريبية الذي يحصل عليها من التاجر لأنها حماية له وتضمن له الاستبدال، الإسترجاع، أو تقديم الشكوي»، مشيرًا إلى أنَ الفاتورة الضريبية لها مواصفات معينة اسم المحل، البطاقة الضريبية، السجل التجاري، وعليها ختم المحل.

التجار شريك أساسي في التنمية المستدامة للبلد

وأشار إلى أنَّ معظم التجار هم شريك أساسي في التنمية المستدامة للبلد، وأن التخفيض في الأوكازيون يكون بقيمة تتراوح من 20 إلى 25٪، وهذا الانخفاض غير ثابت على كل السلع.