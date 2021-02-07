«التموين»: 30% من إنفاق المصريين على المأكولات والمشروبات

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن قطاع التجارة الداخلية يساهم في إجمالي الناتج المحلي بواقع 1.4 تريليون جنيه، واستهلك المصريين منهم خلال العام الماضي وحده 2.1 تريليون جنيه.

700 مليار جنيه جرى استهلاكها في منتجات غذائية

وأضاف «عشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن 30% من نسب انفاق واستهلاك المصريين كانت في قطاعي المأكولات والمشروبات، كما أن هناك 700 مليار جنيه تم استهلاكهم في منتجات غذائية.

زيادة شراء الديب فريزر 3 أضعاف

وأشار إلى أنه وخلال جائحة فيروس كورونا زاد التخزين من قبل المواطنين بشكل كبير، وعلمت الوزارة بذلك عبر زيادة شراء الديب فريزر 3 أضعاف ما كان عليه الأمر من قبل.

وأوضح أن المواطنين استهلكوا مشغولات ذهبية خلال العام المنصرم وصل لـ250 مليار، ومنتجات التبغ وسجائر وصلت لـ120 مليار: «لدينا بيانات لكل ما يخص السلع وتداولها بالأرقام».

وأكد أن أكثر قطاع يحقق معدلات للنمو هو القطاع التجاري، وهي فرصة للمستثمرين والمطورين بالاستثمار في القطاع التجاري بكافة أنماطه المختلفة.

وألفت إلى أن المستودعات الاستراتيجية التي طرحتها الدولة وصل الاستثمارات بها لـ30 مليار جنيه، فيما يهتم الشباب ببيع التجزئة والنقل والإمداد والتغليف.