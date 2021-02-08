ضوابط الحصول على القرض الشخصي دون ضمانات من CIB.. يصل لمليوني جنيه

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح تسهيلات للاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، وبينها القروض الشخصية من البنك التجاري الدولي CIB.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة لـ القرض الشخصي من بنك CIB، وفقًا لسياسة البنك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي

ـ يقدم البنك التجاري الدولي القرض الشخصي دون ضمانات، ويناسب دخل واحتياجات معظم العملاء وتصل قيمته لمليوني جنيه، بتسهيلات في السداد تصل إلى 96 شهرا.

ـ تبدأ قيمة التمويل من 5000 جنيه وتصل لمليوني جنيه.

ـ سعر عائد مميز يتراوح بين 14% حتى 23.5%.

ـ تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض.

ـ مرونة في فترة السداد تصل لـ8 سنوات.

ـ إمكانية الاقتراض بضمان الودائع​ والشهادات.

ـ سهولة سداد القرض من خلال أكثر من 198 فرعا وأكثر من 440 ماكينة إيداع نقدي​.

المستندات العامة المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية المدة.

ـ إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز (بحد أقصى 3 أشهر)​.

المستندات المطلوبة لإثبات الدخل للحصول على القرض الشخصي من بنك CIB

ـ حال تحويل الراتب لا يوجد مستندات إضافية​.

ـ حال عدم تحويل الراتب، يجب تقديم خطاب من جهة العمل بمفردات الراتب، 3 إشعارات لمفردات المرتب، أو كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

ـ حال أصحاب الأعمال والمهن الحرة، يقدم كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر.

ـ صورة من سجل تجاري ساريا أو ما يعادله​.