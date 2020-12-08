تفاصيل القرض الشخصي لموظفي القطاع الخاص.. يصل لـ2 مليون جنيه

تسعى عدد من البنوك العاملة في مصر لتقديم عدد من القروض والتسهيلات بهدف الحفاظ على العملاء الحاليين وجذب عدد أكبر من العملاء وذلك في إطار برامج التمويل الشخصية وبرامج شراء السيارة والتعليم وغير ذلك.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" تفاصيل القروض الشخصية لموظفي القطاع الخاص في بعض البنوك على النحو التالي:

بنك التعمير والإسكان

ويقدم بنك التعمير والإسكان برنامج تمويل للعاملين بالقطاع الخاص، دون أي ضمانات، ليناسب دخلك واحتياجاتك بتسهيلات في السداد تصل إلى 120 شهرًا مثل تمويل بغرض (التشطيب، ورحلات، وسياحة، والحج والعمرة)، بالمزايا الآتية:

- يصل تمويل القرض حتى مليون جنيه في حالة تحويل الراتب، ويصل إلى 500 ألف جنيه في حالة عدم تحويل الراتب.

- التمويل بدون ضامن.

- تأمين على الحياة مجانًا حتى انتهاء مدة القرض.

- مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 120 شهرًا في حالة تحويل الراتب و60 شهرًا في حالة عدم تحويل الراتب.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية التمويل.

البنك الأهلي المصري

ويقدم البنك الأهلي قرضًا للعاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة بالبنك، يصل إلى مليون جنيه بضمان تحويل الراتب، أو 2 مليون جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة بفترة سداد تصل إلى 12 عامًا.

الشروط والمستندات:

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحًا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- فاتورة كهرباء حديثة.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية التمويل.

بنك SAIB

يقدم بنك SAIB قرضا لموظفي القطاع الخاص بالمزايا والشروط الآتية:

- تمويل يصل إلى مليون ونصف جنيه وفقًا لنوع برنامج التمويل.

- مرونة فى مدة السداد بحد أدنى 6 أشهر وتصل إلى 120 شهرًا.

- تأمين على الحياة طوال فترة سريان القرض وحتى نهايته.

المستندات العامة المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، ونموذج طلب قرض نقدي، وأصل إيصال مرافق حديث (اختياري)، خطاب مفردات الدخل موضحًا به تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية والدخل الشهري أو كشف حساب بنكى لاَخر 6 أشهر موضحًا به الدخل أو آخر 3 إشعارات للراتب مختومة، تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب / القسط وفقًا للنموذج المعتمد من البنك في حالات التحويل فقط.

البنك العقاري المصري

يقدم البنك قرضا شخصيا لموظفي القطاع الخاص بقيمة تصل إلى 750 ألف جنيه وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات بالشروط الآتية:

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا في نهاية التمويل.

- ألا يقل الحد الأدنى لمدة العمل بالوظيفة الحالية عن عام.

- أن يكون الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه.