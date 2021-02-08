القصير تستعد للتقلبات الجوية بتطهير مخرات السيول (صور)

قامت أجهزة مدينة القصير، برئاسة اللواء عادل نصر رئيس المدينة، اليوم الاثنين، بتطهير مخر وادي العمبجي، ورفع المخلفات والتراكمات لمنع إعاقة حركة سير المياه بالمخر، وإجراء أعمال صيانة المخرات، وذلك لحماية المدينة من الأخطار السيول المتوقع سقوطها.

ووجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات فصل الشتاء، وتطهير مخرات السيول بنطاق المدينة، والتأكيد على صيانتها، والاستعداد الكامل لمواجهة أى اخطار تهدد أرواح المواطنين، مشيرًا إلى التنسيق بين الوحدة وكافة الإدارات المختلفة، للتأكيد من رفع كفاءة وتطهير جميع مخرات السيول، والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد وذلك لحماية المدينة من الأخطار المحتملة.

وأكد ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الجارية بالمدينة، ووجه بسرعة انجاز الاعمال ورصد أي معوقات قد تعوق العمل بخطة التطوير التي استهدفتها الوحدة المحلية بالشوارع الفرعية والرئيسية لعودة الوجه الحضاري والجمالي للشوارع.

في ذات السياق، قامت الوحدة المحلية، أمس الأحد، بمتابعة أعمال تركيب الانترلوك بالجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية ، واستكمال تركيب البلدورات بشارع عمر بن الخطاب استعدادا للرصف خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت الخطة الاستثمارية للعام الحالى لمدينة القصير رصف العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية، حيث تم الانتهاء من رصف الشوارع بمناطق التقوى ومداخل السوق وحى الأمل ومنطقة شنيشن والمستعمرة

كما قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، بأعمال الصيانة الدورية لاعمدة الإنارة بالشوارع الفرعية والرئيسية والتأكيد على صلاحية الخلايا المغذية للأعمدة لها، وذلك بحي الأمل.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءة شوارع مدن المحافظة.