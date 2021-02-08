الصحة تختار «أسماء فرعونية» لمستشفيات التأمين الشامل في الأقصر

اختارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، «أسماء فرعونية» للمستشفيات المقرر أن تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، والتي تتضمن في مرحلتها الأولى 4 مستشفيات.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، أنّ المستشفيات المقرر دخولها الخدمة لتقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، هي: مستشفى طيبة التخصصي (إسنا) سابقًا، مستشفى حورس التخصصي (أرمنت) سابقًا، واللتان ستعملان بشكل كامل لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية المتقدمة ووفق أحدث المعايير الدولية للمنتفعين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة.

وتابعت الهيئة أنّ المستشفيات تتضمن كذلك، مستشفى الكرنك الدولي (الأقصر العام) سابقًا، ومجمع الأقصر الدولي الطبي (مستشفى الأقصر الدولي) سابقًا، واللذان سيعملان بشكل جزئي في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين من أبناء المحافظة لحين الانتهاء من تطويرهم وتجهيزهم بشكل كامل.

وبيّنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنّ مستشفيات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ستقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثلاثية لمنتفعي المنظومة الجديدة من أبناء المحافظة، مشيرة إلى أنّه جرى تغيير أسماء المستشفيات إلى أسماء فرعونية للتطابق مع الواقع الحضاري والأثري لمحافظة الأقصر.

وأضافت الهيئة، أنّه من المقرر عمل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر مستقبلًا من خلال تشغيل 7 مستشفيات تغطي مختلف التخصصات الطبية وتمتد لأرجاء المحافظة كافة، وجار رفع كفاءة المستشفيات وتطويرها وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية طبقًا للبرنامج الوظيفي لكل مستشفى، بهدف تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء محافظة الأقصر على أعلى مستوى من الجودة والتميز، وفي ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة للمصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).