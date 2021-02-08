نواب لوزيرة التخطيط: «المنح» باب كبير للفساد

قال سليمان وهدان عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنّ «المنح باب كبير للفساد»، ويجب السيطرة على الأمر: «في جمعيات بتاخد منح، وكل وزارة بتجيلها منح، ومحدش شايف حاجة».

وأضاف وهدان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، بحضور وزيرة التخطيط: «إحنا مش في عصر إنجازات، ده عصر إعجازات بالمشروعات اللي بتنفذها الدولة، لكن في مشروعات عمرها 10 سنين زي جامعة بورسعيد متمش النظر لها أو الانتهاء منها، وده أمر مثير للتعجب»، متابعا: «الافتتاحات لازم تكون واقعية، مش شريط ومقص ويبقى كده المشروع انتهي».

وطالب وهدان، بتشكيل لجنة لبحث الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة، ويتم عمل جدول لها وجدول بالأصول المستغله، والأصول التي ليس لها جدوى لتحقيق الشفافية.

بدوره، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب: «حتى الآن لا يوجد شفافية في تعيينات وزارة البترول»، مطالبا بتشديد الرقابة في هذا الأمر.

وأضاف عمر، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أنّ وزارة التخطيط نجحت في البعد الاجتماعي، إضافة إلى الصحة، خاصة مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقضاء على فيروس سي والتصدي لجائحة كورونا».

ومن جانبها، أكدت نجلاء باخوم جبريال، عضو مجلس النواب، أنّ المواطن لا يشعر بالرضا لعدة أسباب، في مقدمتها سوء إدارة الموارد المتاحة وغياب عدالة التوزيع، مشددة في الوقت ذاته على أهمية إعطاء أولوية لصالح برنامج التنمية المحلية، لما لها من دور حيوي في تقديم الخدمات بالقرى والمناطق النائبة.

وعقّب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على الوزيرة، حيث أشاد بمبادرة «حياة كريمة»، لتطوير القرى والريف المصري، متسائلا عن معايير اختيار القرى والمراكز التي تشملها، خاصة وأنّ «كفر شكر وبنها» من أكثر المراكز الفقيرة، لكنها ليست ضمن المرحلة الأولى.