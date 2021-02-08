إقبال كثيف على انتخابات «المحامين» بالشرقية

تشهد انتخابات نقابة المحامين بجنوب الشرقية وشمال الشرقية، إقبالًا كثيفًا من المحامين على لجان الانتخابات بمختلف مراكز المحافظة، لاختيار المرشحين على مقعد النقيب بشمال وجنوب، وعضو على مقعد الشباب، و7 مرشحين على مقاعد المجلس، وذلك في كل من النقابتين شمال وجنوب.

وفي انتخابات النقابة الفرعية بجنوب الشرقية، يتنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين، وهم كل من سامح عبدالله محمد حسين، وعادل السيد الأنور محمد عفيفي، ومجدي شحاتة عبد الفتاح، ومحمد ثروت إبراهيم أباظة، ومصطفى رجب عطية حسن، ونبيل محمد فوزي عبد الهادي الأعصر.

ويتنافس على مقاعد الشباب 9 مرشحين، وهم كل من أحمد محمد شجر، وإسلام محسن البحراوي، وحازم أحمد اللبودي، ومحمد شويخ، ومحمد سعيد بدر، ومحمد علي محمود إبراهيم على، ومحمد فتحي عبد الغني، ومحمد تفاحة، ومحمود نبيل، كما يتنافس على مقاعد المجلس 26 مرشحًا.

وفي انتخابات النقابة الفرعية بشمال الشرقية، يتنافس على نقعد النقيب 6 مرشحين كل من متولي محمود، وممدوح عجينة، ومصطفى البحطيطي، وسيد أبو العينين، وعبدالله شريف، كما يتنافس على مقعد الشباب 4 مرشحين، وهم كل من محمد العزوني ومحمد عاطف أحمدي وسيد سبيرو وأحمد حلمي .

ويتنافس على مقاعد المجلس في 9 مراكز بمحافظة الشرقية 22 مرشحًا، بالإضافة إلى مرشح حسم المقعد بالتزكية في مركز أبو كبير.