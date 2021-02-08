عاجل.. بدء إزالة عقار الهرم المحترق «صور»

بدأت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في مركز ومدينه كرداسة، وسط انتشار أمني مكثف، تنفيذ قرار هدم عقار الهرم المحترق، بعد رفض طلب التصالح من مالك العقار، لعدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون التصالح.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن أجهزة مركز ومدينة كرداسة، بدأت أعمال الإزالة بهدم الحوائط لواجهات العقار الجانبية حتى تنتهي من إزالة الحوائط والأعمدة للعقار بالكامل، حتى سطح الأرض.

وأكد المصدر، حسم اللجنة التي تم تشكيلها، وتضم مهندسين من محافظة الجيزة وآخرين من المتخصصين في جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، بعد إجراء المعاينة اللازمة على الطبيعة، إزالة العقار الذي نشب به حريق بمخزن كاوتش بجوار حي الهرم، بعد تقديم تقرير شامل عن حاله المبنى الإنشائية.

وأشار المصدر إلى أن أعمال إزالة العقار تتم وفقا للأصول والقواعد المتبع إجرائها في تلك الحالات، على أيدي متخصصين، للحفاظ على سلامة العقارات الملاصقة للمبنى المحترق، لافتا إلى أن اللجنة قدمت تقرير عن العقارات الملاصقة للمبنى، التي تم إخلائها حفاظا على حياة الناس.

وأكد المصدر، أن صاحب العقار اشترى قطعة الأرض المُقام عليها المبنى، عندما كانت زراعيًة وخارجة عن الحيز العمراني المعتمد في عام 2013، وقام بالبناء عليها بدون ترخيص وإنشاء بها مخزن للأحذية، وزاول نشاطة أيضا بالمخزن دون ترخيص، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية بالمخزن، بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية، لافتا إلى أن صاحب العقار تقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه.

الجدير بالذكر، أن العقار الذي نشب فيه الحريق، مكون من 14 طابقا، ويحتوي على 9 شقق بالدور الواحد، أي ما يقرب من 108 شقق، بخلاف المخزن والمحلات المتواجدة بالدور الأرضي، وأن العقار يقطن به 10 وحدات فقط، وباقي الوحدات غير مأهولة بالسكان.