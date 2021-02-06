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السيسي: مشكلة عقار فيصل نتيجة لغياب الدولة سنوات طويلة

كتب:

شريف سليمان
10:50 م | السبت 06 فبراير 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

علَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على واقعتي عقار فيصل المحروق، وعقار الإسكندرية المائل الكائن في 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر».

وقال السيسي، موجهًا حديثه إلى مقدم البرنامج: «الغرض من المداخلة هو الاستفادة من واقعة الإسكندرية عشان نقول للناس المشكلة الموجودة في بلدنا، فواقعة عمارة الإسكندرية وعمارة فيصل من الواقع اللي إحنا فيه».

وأضاف: «الهدف من المصالحة على مخالفات البناء إننا نقول للناس إن في مشكلة كبيرة، من ضمنها إن الدولة غايبة لسنوات طويلة وهو ما يعني أن الإجراءات غير مسيطر عليها، وكل واحد حسب ما هو شايف، في فساد إداري وتنظيمي».

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