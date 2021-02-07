مؤشرات: فوز إبراهيم عبد الرحيم بمقعد نقيب محامي الإسماعيلية

قالت مؤشرات أولية إن المرشح على مقعد نقيب المحامين ابراهيم عبد الرحيم هو المتفوق حتى الآن في انتخابات نقابة المحامين بالإسماعيلية.

وقالت مصادر داخل لجنة الفرز إن المؤشرات أظهرت تفوق إبراهيم عبد الرحيم على الصافي خليل الصافي ورفاعي زروق.

واضافت المصادر أنه على مقعد الشباب أظهرت المؤشرات تفوق شهاب فتحي بينما تفوق مصطفى مدني على مقعد محكمة فايد الجزئية.

واستمرت المنافسة على مقعد مركز الإسماعيلية حتى بين المرشح محمود حنفي وفارس علي فارس بينما تستكمل اللجنة أعمال الفرز حتى الآن.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين اللجنة في تمام الخامسة والنصف مساء وبدأت في أعمال الفرز بعد حضور ما يقرب من ألفي شخص للانتخابات.

وشهد مقر نقابة المحامين بالإسماعيلية صباح اليوم الأحد زحاما شديدا خلال الساعات الأولى من بدء انتخابات النقابة الفرعية.

كما شهد مقر النقابة كمية كبيرة من اللافتات الدعائية للمرشحين كما اصطف مؤيدون للمرشحين علب مدخل النقابة لمنح الناخبين بطاقات خاصة بالمرشحين.

وتنافس في الانتخابات علي مقعد النقيب 5 محامين هم إبراهيم أحمد عبدالرحيم والصافي خليل الصافي وأحمد محمد رزق ورفاعى حسن رزق وفرغلى عبدالعليم فرغلى.

وعلى مقعد الشباب تنافس 5 محامين هم أحمد كامل نفادى وسيد قناوى محمد وشهاب فتحى احمد ومحمود محمد عطية ونصرالله السيد اسماعيل.

وعن مقعد محكمة القنطرة شرق تنافس 3 محامين هم رضا أبوالعينين إسماعيل ومحمد رمضان عبدالرحمن ومحمد عيد سلام وعلى مقعد القنطرة غرب يتنافس حمدى عبدالوهاب محمد وكحلاوى عثمان أبوالقاسم.

وعن مقعد محكمة بندر الإسماعيلية الجزئية تنافس 6 محامين هم السيد فتحى السيد وحسام الدين مصطفى وعمرو فرغلى عبدالرحمن ومصطفى يسن صلاح ومنصور السيد منصور وياسر حسين خليل.

وتنافس على مقعد النقابة الفرعية عن محكمة التل الكبير الجزئية 3 محامين هم خالد محمد الجندى ومحسن فتحى عيادة ومحمد يوسف عليان، وعلى مقعد محكمة فايد الجزئية يتنافس 4 محامين هم شيماء على أحمد غزالى وعلى عبدالراضى عبادى ومحمد محمود صالح عثمان ومصطفى محمد مدنى.

وعلى مقعد محكمة مركز الإسماعيلية الجزئية تتنافس 4 محامين هم طارق عبدالحليم عبدالغنى وفارس على فارس ومحمود محمد الحفنى وهانى أحمد صباح.