حبس موظف بكهرباء الإسماعيلية: اختلف مع مديره فحرق سيارته

أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بحبس 4 أشخاص أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بإشعال النيران في سيارة حكومية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد طنطاوي مدير نيابة مركز الإسماعيلية بإشراف أمير رفعت رئيس النيابة، أن المتهم الأول يعمل في شركة الكهرباء بالإسماعيلية وأنه علي خلاف مستمر مع مديره فقرر الانتقام منه.

واتفق المتهم الأول ويدعي «فتحي.ش.م»، 55 عامًا، مقيم بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث، موظف بشركة الكهرباء مع شقيق زوجته ويدعي «محمد.ص.ع»، 37 عامًا، مقيم بأبوصوير سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا.

واستعان المتهم الثاني باثنين آخرين من أصدقائه لإشعال النيران في سيارة المدر أسفل منزله بمنطقة التعاون بدائرة مركز الإسماعيلية، وكشفت مصادر أن السيارة التي تم إشعال النيران بها مملوكة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وهي ضمن مخصصات مدير الشركة للتحرك بها خلال فترة عمله.

وتمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام من القبض علي المتهمين بارتكاب الواقعة وضبط سيارة ملاكي ملك للمتهم الرابع استخدمها المتهمون في التحرك وارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين سكبوا مواد قابلة للاشتعال على السيارة مستغلين هدوء المنطقة في ساعة متأخرة من الليل وفرو هاربين.