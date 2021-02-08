جامعة الفيوم تدعم أوائل الطلبة بـ1000 جنيه شهريا

عقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع كل من الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، الدكتورة منى حتة، عميد كلية الصيدلة، والدكتور شريف العطار، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور صالح العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، والدكتور نيفين السواح، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، وبحضور الدكتورة إيمان هيكل منسق جامعة الفيوم.

وأعلن الدكتور أحمد جابر شديد، بأنه قد تم الاتفاق على قيام الكليات المعنية بتحديد الطلاب الخمس الأوائل في الفرق النهائية بالأقسام المختلفة في الكليات المذكورة، ليتم دعمهم بمبلغ 1000 جنيه شهريا طوال العام، وفي حالة استمرار تفوق الطالب وانتقاله للسنة النهائية يتم استمرار الدعم حتى التخرج.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أنه بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا فقد تم الاتفاق على أن يتم اختيار دارسين اثنين من كل كلية من الكليات الخمس المذكورة والمقيدين بمرحلة الدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراة على أن يصرف لكل منهم مبلغ 2500 جنيهًا تصرف بالتساوي على مرحلتين، الأولى بعد التسجيل للدرجة، والثانية بعد منح الدرجة، إضافة إلى مكافأة شهرية مقدراها 1000 جنيهً لمدة عام لطالب الماجستير، ولمدة عامين لطالب الدكتوراة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المنح يتم صرفها بشرط ألا يكون الطالب من أعضاء الهيئة المعاونة بذات الكلية، أو من له وظيفة حكومية يتقاضى عنها مرتبًا، وكذلك يشترط أن يكون مجال الدراسة المعنية يخدم الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030 وفق معايير خدمة المجتمع وتنميته، شريطة أن تكون تلك البحوث قد تم تسجيلها بالفعل في إحدى الكليات المشار إليها.

وبين «شديد» أن ذلك يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخاصة محوري العدالة والتنمية وبناء الإنسان، وفى إطار السعي الدائم نحو دعم الفائقين من أبناء الجامعة.

وقدّم رئيس جامعة الفيوم، الشكر والتقدير إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحرصها على سرعة تفعيل بنود البروتوكول.