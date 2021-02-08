وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان مزرعة كوم أوشيم

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، مزرعة كوم اوشيم، التابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة؛ لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

ووجه وزير الزراعة، بدراسة الأسلوب الأمثل لإدارة المزرعة بشكل اقتصادي، بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله، مؤكدا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بحصر كافة الأصول غير المستغلة، وعدم ترك أي أصل غير مستغل، والبحث عن الفرص البديلة، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بوزير الزراعة لزيارة المحافظة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم والمشترك بين وزارة الزراعة والمحافظة، لدعم مزارعي المحافظة، وتحقيق التنمية الزراعية، من خلال رفع كفاءة المشروعات الزراعية التنموية بها.

وتبلغ المساحة الكلية للمزرعة حوالي 325 فدانًا، وتشمل معصرة لزيت الزيتون أنشئت عام 2000 بمنحة إسبانية طاقتها طن ونصف كل ساعة، ومكونة من وحدة غسيل الثمار، وحدة هرس الثمار، وحدة فصل مكونات الثمار، ووحدة استخلاص الزيت، وتخدم أيضا مزارع القطاع الخاص، فضلًا عن 110 أفدنة منزرعة زيتون، وحوالي 100 فدان محاصيل حقلية، و15 فدانًا نخيل سيوي، و6 أفدنة مشاتل للزيتون.

رافق وزير الزراعة خلال الزيارة؛ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.