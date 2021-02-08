بعد انتهاء الفرز.. ننشر أسماء اللجنة النقابية الجديدة لمحامي الفيوم

انتهت اللجنة المُشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من فرز أصوات المحامين لاختيار نقيب المحامين وأعضاء اللجنة النقابية وفروعها بمراكز المحافظة.

وأسفرت عملية الفرز، عن فوز كل من حازم طه عبدالعليم بمنصب نقيب المحامين، فيما فاز محمود عزيز بالمقعد المخصص لمركز سنورس، بينما فاز محمد البشيهي بالمقعد المخصص لمركز أبشواي، كما حصد سيد عباس المقعد المخصص لمركز الفيوم، وظفر حمادة عبدالعال بالمقعد المخصص لمركز إطسا.

وفاز كل من إبراهيم محمد علي وإدريس المالكي بالمقعدين المخصصين للجنة الفرعية ببندر الفيوم، كما فاز باسم حكيم بالمقعد المخصص لعضوية الشباب.

وأُجريت الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم، وتمت عملية الإدلاء بالأصوات في مقر نادي المحامين بمدينة الفيوم، بينما تم الاقتراع في المراكز داخل سرادقات تم إقامتها بالمحاكم الجزئية في فناء محاكم سنورس وإطسا وأبشواي وطامية.

تجدر الإشارة إلى أنّ عملية الاقتراع شهدت منافسة شرسة بين المرشحين الستة على مقعد النقيب، حيث كان الصراع عنيفًا على مقعد النقيب بين حازم طه الذي فاز بالمقعد وهشام الدوح، بينما تنافس مرشحان فقط على مقعد سنورس، وثلاثة مرشحين على مقعد إطسا، بينما تنافس 4 مرشحين على مقعد مركز الفيوم، فيما تنافس 5 مرشحين على مقعد أبشواي، بالإضافة إلى تنافس 5 آخرين على مقعدي بندر الفيوم، وأخيرًا مقعد الشباب الذي كان يتنافس ثمانية مرشحين للحصول عليه.

وهنأ محامو الفيوم، نقيب المحامين الجديد بالفوز بمنصب النقيب، مُطالبينه بضرورة تنفيذ وعوده للمحامين والتي أعلن عنها في برنامجه الانتخابي، مُشددين على ضرورة الحفاظ على كرامة المحامين ومكانتهم في المقام الأول.