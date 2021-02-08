محافظ مطروح يشهد تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى الصدر بلقاح كورونا (صور)

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، تطعيم لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية والعاملين في مستشفى الصدر للعزل الصحي بمدينة مرسى مطروح، بحضور الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف الشناوي، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور فايز رجب، مدير مستشفى الصدر.

واستمع محافظ مطروح، لمنظومة تلقي التطعيم والتسجيل للأطقم الطبية والعاملين، وتلقى حقنة اللقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بمطروح باستمرار حملة تطعيم جميع العاملين في مستشفيات مطروح، التي بدأت انطلاقها منذ أيام بتطعيم الأطقم الطبية في مستشفى النجيلة أول مستشفى عزل في مصر.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن عدد التطعيمات للأطقم الطبية سجلت حتى، اليوم الإثنين، 78 حالة، مع استمرار تطعيم العاملين بمنظومة الصحة بنطاق المحافظة، وتجهيز مركز القلب لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، والتى سيكون الأولوية فيها لمرضى الأمراض المزمنة.

وأشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية وأطقم التمريض والفنيين المتخصصين في الأشعة والتحاليل والأجهزة الطبية وجميع العاملين فى منظومة الصحة على جهودهم وشجاعتهم في مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين، مع تقديم جميع الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها.

ووجه الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح الشكر إلى محافظ مطروح على رأس الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على دعمه ومساندته الدائمة لمنظومة الصحة والعاملين بها.

وأكد أنه سيتم تطعيم العاملين فى مستشفى الحميات المخصصه للعزل بمرسى مطروح بداية من الأطقم الطبية وأطقم التمريض والفنيين بجميع تخصصاتهم والعمال والإداريين، وسيتم الإنتقال بعدها لمستشفيات العزل والفرز والمستشفيات المركزية المنتشرة فى مراكز ومدن المحافظة مستشفى الحمام والعلمين والضبعة ومستشفى رأس الحكمة، ومستشفى سيوة ومستشفى مطروح العام ومستشفى الأطفال والنساء والتوليد والمراكز الطبية والوحدات فى القرى والنجوع وسيعقبها تطعيم المواطنين طبقا للشرائح الأولى فالأولى منهم للوصول لجميع أبناء الوطن من أهالى محافظة مطروح للوقاية من فيروس كورونا.