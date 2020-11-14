وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى عزل النجيلة

تفقد، اليوم، الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح على رأس لجنة فنية يرافقه الدكتور محمد على وكيل المديرية مستشفى عزل النجيلة، لمتابعة أعمال المستشفى والوقوف على ما يتم تقديمه من خدمة طبية للمرضى والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والأدوية وتوافر المستلزمات الطبية، وكذلك متابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وبحثت اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة الصحة ملفات المرضى المحولين للمستشفى لتلقى العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حيث تأكدت من تنفيذ بروتوكول الوزارة فى العلاج والتعامل مع المرضى.

وأكد "البلتاجى" أن الأطقم الطبية تؤدى عملها بكل دقة وأنه لن يسمح بأى تهاون فى حق المريض، كما تهيب مديرية الصحة بمطروح أهالى المحافظة سرعة التوجه للمستشفى عند الشعور بأى أعراض دون تهاون أو تأخير يضر بمصلحة المريض، بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعى والإبلاغ عن أى حالة إصابة لإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للمخالطين.