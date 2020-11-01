انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" بمدارس مطروح لعلاج "الأنيميا والتقزم"

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فعاليات بدء انطلاق تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وذلك لفحص وعلاج أمراض "الأنيميا، والسمنة، والتقزم" لطلاب المدارس الإبتدائية لجميع المراحل من الصف الأول الابتدائى وحتى السادس الابتدائى، والتى تبدأ من ،اليوم، الأول من نوفمبر وتستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول بالتنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم ومنطقة مطروح الأزهرية.

ووجه "شعيب" ،اليوم، الأحد بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ المبادرة مع الوصول إلى جميع الطلاب المستهدفين من الحملة للاستفادة منها طبقا للمخطط له.

وقال الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح إن المبادرة يجرى تنفيذها عن طريق ٢٠ فريق طبى متحرك تابع لإدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمطروح، بالاشتراك مع التأمين الصحي لفحص نسبة الهيموجلبين فى الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم لجميع المستهدفين من الحملة.

وأضاف أن المستهدف من المبادرة فحص وعلاج 58500 طالب على مستوى محافظة مطروح، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، وسيوة جنوبا، تشمل المعاهد الأزهرية وجميع مدارس التربيه والتعليم ومدراس الفصل الواحد.

ولفت إلى أنه بالنسبة للأطفال المصابة يتم إحالتهم إلى عيادات الهيئة العامة للتأمين الصحى لعمل كشف مكثف مجاناً ويعقبه توفير العلاج المطلوب فى المستشفيات التابعة للهيئة، وتستمر المبادرة خلال الأيام المقبلة حتى الانتهاء من جميع مدارس مطروح الإبتدائية.

كانت محافظات مصر المختلفة شهدت، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، وهيئة التأمين الصحي ومديريات الشؤون الصحية فى جميع المحافظات، من خلال الدفع بمجموعة من الفرق الطبية المتنقلة والتى تتوجه إلى المدارس كى تشمل جميع الإدارات التعليمية فى جميع المحافظات وتصل حتى القرى والنجوع.