تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ المفتوحة والمشفرة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره بايرن ميونيخ الألماني اليوم، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب «أحمد بن علي المونديالي»، في بطولة نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وبخلاف قنوات بين سبورت المُشفرة، فهناك بعض القنوات الفضائية المفتوحة التي أعلنت إذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، وتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

تردد قناة بين إن سبورت المفتوحة 2021

ويمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ والأهلي دون اشتراك عبر قناة بين سبورت BeIN sports HD المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات:

تردد: 12765 أو 11054.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 2750.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

ويمكن تحميل قناة الكأس القطرية على تردد النايل سات من خلال الاستقطاب الأفقي وتردد 11919 ومعدل الترميز 27500، ومن خلال معدل تصحيح الخطأ 4/5.

كما يمكن تنزيل القناة على التليفزيون الخاص بك من خلال تردد قناة الكأس القطرية على عرب سات من خلال تردد 12245، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة 20 ميديا ست المفتوحة 20Mediaset

القمر: Eutelsat 5 West A 5 غربًا.

التردد: 12522.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 35500.

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

تردد قناة beIN Sports HD 1 المُشفرة

القمر: Eutelsat 8 West A .

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

أو على التردد الآخر 11547 عبر القمر Arabsat 2A، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي، التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

تردد قناة beIN Sports HD 11 EN المُشفرة

القمر: Arabsat 2A.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

تردد القناة المُشفرة DAZN 1 Bar Deutsch HD

القمر: Astra 1KR شرقًا.

التردد: 11171.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 22000

التصحيح: DVB-S2 8PSK 3/4

تردد القناة المُشفرة RTE Two

القمر: Astra 2A/2B/2D شرقًا.

التردد: 11758 أو 12266.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 29500 و27500.

التصحيح: 3/4.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بايرن

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، وعلي معلول، وبدر بانون، ومحمد هاني أو (أحمد رمضان بيكهام).

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «قفشة» (أليو ديانج).

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر (والتر بواليا).