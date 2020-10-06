صور وفيديو.. أولاد غادة عادل بعد ظهورهم الأخير منذ 3 سنوات بأحد الإعلانات

تصدرت صورة الفنانة غادة عادل برفقة أولادها الثلاثة خلال العرض الخاص من أحدث أعمالها السينمائية "الخطة العايمة" تريند مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر ظهورهم الأول بعد فترة من الاختفاء عن الساحة الفنية.

وظهرت "غادة" برفقة أولادها الثلاثة، الذين حرصوا على حضور أحدث أعمالها "الخطة العايمة"، وكان الظهور الأخير لتؤامها خلال أحد الإعلانات برمضان 2017، حيث لفتا الأنظار في إعلان شبكة الهواتف المحمولة، واحتفلت غادة عادل خلال الإعلان بأول مرة صيام لأبنائها، معبرة عن فخرها الشديد مشاركتهما في إحدى البطولات الرياضية .

حمل الإعلان شعار "فرحتك قوة فرحة أول مرة"، وجاءت الرسالة أن أول فرحة هي الفرحة التي لا تنسى، خاصة إذا كانت في شهر رمضان.

شارك في الإعلان عدد من النجوم من بينهم تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، عمرو يوسف، كندة علوش، غادة عادل لاعب كرة القدم للنادي الأهلي رمضان صبحي.

لدى غادة عادل 5 أبناء من زوجها المخرج والمنتج مجدي الهواري، وهم مريم، محمد، والتوأم عبد الله و عز الدين وأصغر أبنائها حمزة.

كانت غادة عادل أكدت منذ أيام، أن الجهة المنتجة لفيلمه الجديد "الخطة العامية"، قد قررت تغيير اسمه، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، مع سحب البوسترات القديمة، وطرحه الاسم مع بوستر آخر، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

يذكر أن الكاتب عمر طاهر، قد انتقد صُنّاع فيلم "الخطة العامية"، بسبب تشابه الاسم مع مشروعه السينمائي الذي أعلن عنه قبل أربعة أعوام تقريبًا، ومن بطولة محمد هنيدي، إذ كتب قبل نحو أسبوع، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه".