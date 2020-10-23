غادة عادل عن فيلم "أحمد نوتردام": كان نفسي أشتغل مع رامز من زمان

قالت الفنانة غادة عادل، إنها تحب مدينة الجونة بكل ما فيها، مشيرةً إلى أن فيلمها الأخير "الخطة العايمة" مع نجوم مسرح مصر كانت تجربة رائعة ومميزة للغاية.

وأضافت عادل خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "تابعتهم كثيرًا من المسرح وأحبهم كثيرًا وكنت سعيدة بالمشاركة في أول إنتاج لشهد رمزي ولم أعترض، ورغم الظروف الفيلم كان رائعًا".

وتابعت، أنها ستشارك في فيلم "قمر 14" مع المخرج هادي الباجوري وإنتاج احمد السبكي، وستشارك مع الفنان رامز جلال في فيلم "أحمد نوتردام"، مع الفنان رامز جلال: "كان نفسي أشتغل مع رامز جلال من زمان وإن شاء الله الفيلم يطلع حلو".

وانتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الإفتتاح إبنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.