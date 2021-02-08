بدء عزاء النائب الراحل سعد الجمال في المعادي

بدأ منذ قليل، عزاء النائب الراحل سعد الجمال، بقاعة الاستراحة الخاصة بالنائب الراحل سعد الجمال، في منطقة المعادي بالقاهرة، الذي وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 75 عاما، بعد تدهور صحته إثر مضاعفات لمشكلات بالقلب.

وتستقبل أسرة الراحل سعد الجمال، العزاء اليوم، في مقر استراحة النائب الراحل، بعد إقامة العزاء في قرية الأقواز التابعة لمركز الصف مسقط رأس النائب الراحل يومي الجمعة والسبت.

وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلو مقعد النائب الراحل سعد الجمال، عن القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد، بعدما تلقى المجلس اليوم، خطابا من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يفيد بوفاة النائب سعد الجمال.

تصعيد أسماء سعد الجمال

ومن المقرر أن يبلغ مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، بخلو المقعد، ليتم الإعلان عن بديل النائب، وهي نجلته أسماء سعد الجمال، البديل له في القائمة الاحتياطي. وكان الألاف من أهالى قرية الأقواز بمدينة الصف محافظة الجيزة، شيعوا جثمان سعد الجمال، إلى مثواه الأخير، ودفنه بمقابر العائلة في القرية، وتم تخصيص مركبات لنقل المشيعين من المسجد إلى المقابر، ورغم ذلك استمر الآلاف من المشيعين السير وراء الجثمان على الأقدام.