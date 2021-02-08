بايرن ميونيخ.. نادي درجة ثانية بخلفية يهودية ظلمه هتلر ودمره الحلفاء

تأسس نادي بايرن ميونيخ في عام 1933 كواحد من الأندية الكبرى في ألمانيا، لكن بعد مشاركة المنتخب الوطني الألماني في أولمبياد 1936 في برلين ، انحسر عالم كرة القدم السعيد في بافاريا، حيث اندلعت الحرب العالمية الثانية وهذا يعني أن الرياضة دخلت في حالة سبات بما في ذلك بايرن ميونيخ.

تعرض بايرن للتمييز بطرق لا تعد ولا تحصى، بسبب الخلفية اليهودية للنادي، وانخفضت العضويات النادي وعدد الفرق والجماهير في جميع المباريات بشكل كبير، حيث شهدت 12 عاما في ظل حكم هتلر فقدان النادي موقعه البارز، وانخفض في النهاية إلى المرتبة 81 في الرايخ الألماني.

في يوليو 1944، فقد بايرن ميونيخ مقره عندما دمرت غارة قام بها الحلفاء، مبنى النادي، على الرغم من كل ذلك ، أظهر اللاعبون روح الفريق الكبيرة.

وفي 22 أبريل 1945 ، قبل أيام قليلة من نهاية الحرب، هزموا نادي ميونيخ 1860 بنتيجة 3-2، وفقا لسجلات النادي، لقي 56 من أعضاء بايرن مصرعهم في ساحة المعركة، من بينهم الدوليان الألمانيان جوزيف بيرجماير وفرانز كروم.

كما تم الإعلان عن فقدان العديد من الأشخاص أثناء العمل، وقتل النازيون سبعة أعضاء لأسباب عنصرية أو سياسية أو دينية.

أكثر من أي شخص آخر، بذل الكابتن كوني هايدكامب قصارى جهده للحفاظ على تماسك اللاعبين خلال أكثر أيام الحرب، و بعد ستة أسابيع من استسلام ألمانيا في 8 مايو 1945 ، عاد البايرن للعب مباراته الأولى، وخسر 4-3 أمام منافسه المحلي إف سي واكر.

واحتاجت كرة القدم الألمانية إلى وقت للتعافي من فترة الخراب والكارثة، استغرق الأمر تسع سنوات قبل أن تندلع الإثارة الشديدة في جميع أنحاء البلاد عندما عادت ألمانيا منتصرة من سويسرا في عام 1954، حيث درب سيب هيربيرجر ألمانيا للفوز بكأس العالم للمرة الأولى، على الرغم من أن الفوز 3-2 على المجر في النهائي كان بمثابة انتكاسة لقائد بايرن ميونيخ جاكوب سترايتل، وكان على اللاعب الدولي الذي خاض خمسة عشر مباراة أن يراقب من المدرجات بينما فاز فريتز والتر وشركاه بالتتويج العالمي.

وفاز بايرن ميونيخ بكأس ألمانيا لأول مرة في نهاية الخمسينيات عندما سجل جوبست الهدف الوحيد في المباراة ليهزم فورتونا دوسلدورف أمام جمهور يتسع لـ 42 ألف متفرج في ملعب أوجسبورج روزيناو.

تبع هذا النجاح مسيرة قاحلة، اضطر بايرن ميونيخ، تحت قيادة النادي ومقاول البناء فيلهلم نويديكر من عام 1962 ، إلى التعامل مع خيبة الأمل لعدم قبوله في الدوري الألماني الجديد عند تقديمه في عام 1963.

واختار الاتحاد الألماني لكرة القدم المنافس المحلي نادي ميونخ 1860 متقدما على بايرن ميونيخ ليكون ممثل ميونيخ في الدوري الجديد، ما اعتبره رئيس النادي فيلهلم نوديكر ظلما جائرا بعدها تحول إلى ضربة حظ للنادي.

الحالة المالية المحفوفة بالمخاطر أجبرت النادي على الاستغناء عن النجوم باهظة الثمن والاعتماد على اللاعبين من فريق الشباب الخاص بهم، وكذلك لاعبي كرة القدم الموهوبين من المقاطعات البافارية، حيث تم تجنب الخراب المالي بصعوبة بعد الهبوط من الدوري الممتاز.

وشهدت تلك السياسة تحقيق شباب مثل فرانز بيكنباور وسيب ماير وجيرد مولر نجاحات محلية وعالمية، وبعد ذلك تمت إعادة هيكلة بايرن ميونخ على أساس احترافي، ووظف روبرت شوان كأول مدير عام بدوام كامل في كرة القدم الألمانية واليوغسلافي الناجح تاسشيك كاجوفسكي كمدرب، وعلى الرغم من كل التغييرات، أحبط بوروسيا نيونكيرشن المحاولة الأولى للوصول إلى الدرجة الأولى، وفي دوري في 1964/65، كان بايرن ميونيخ بطل الدوري الإقليمي الجنوبي، ذهبوا للفوز في الجولة الفاصلة ليؤمنوا أخيرا الترقية إلى البوندسليجا.