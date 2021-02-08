أحمد فهمي لـ«الوطن»: الأهلي سيهزم بايرن ميونخ بركلات الجزاء

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب أحمد بن علي بالدوحة في الثامنة من مساء اليوم الأثنين، حيث المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

توقعات عديدة بشأن نتيجة هذا اللقاء بين بطل أفريقيا وبطل أوروبا، والتي تصب النسب الأكبر منها لصالح الأخير نظراً لفارق الإمكانيات والمهارات والقيمة التسويقية للاعبين، ولكن تظل كرة القدم لعبة لا تعترف بالأرقام وإنما بالمجهود والعرق داخل المستطيل الأخضر علي مدار التسعين دقيقة.

«الوطن» تواصلت مع النجم أحمد فهمي باعتباره أكثر النجوم تشجيعاً للأهلي، حيث توقع فوز المارد الأحمر علي العملاق البافاري بركلات الجزاء الترجيحية، مؤكداً في تصريحه أنه سيشاهد المباراة من داخل مكتبه الكائن بمدينة السادس من أكتوبر.

الدحيل القطري

وتأهل الأهلي إلى هذه المواجهة بعد فوزه علي فريق الدحيل القطري بهدف دون رد، أحرزه اللاعب حسين الشحات بتسديدة قوية سكنت شباك حارس الدحيل في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، حيث استحوذ المارد الأحمر علي مجريات الشوط الأول ونجح في التسجيل، وذلك قبل أن يتراجع الأداء في الشوط الثاني، ليسيطر الدحيل القطري الذي أضاع مهاجميه عدداً من الفرص المحققة أمام مرمي محمد الشناوي.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، علي معلول، بدر بانون، محمد هاني أو أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي «قفشة» أو أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر أو والتر بواليا.