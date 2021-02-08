الآثار: الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير «سبيل رقية دودو» بسوق السلاح

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الانتهاء من أعمال ترميم وتطوير سبيل رقية دودو بشارع سوق السلاح، في إطار المشروع الذي أطلقته الوزارة لترميم وإنقاذ 100 مبنى أثري بالقاهرة التاريخية، بالتعاون مع تفتيش آثار منطقة الدرب الأحمر والسيدة عائشة، تحت إشراف الإدراة العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية.

وأوضح العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، المشرف على مشروع القاهرة التاريخية، أن أعمال الترميم نفذت وفقا للأصول الفنية والأثرية للخرائط والوثائق القديمة للسبيل، حيث شملت أعمال التوثيق المعماري، والترميم الدقيق لواجهة السبيل، ولإظهار تغشيات شبابيك النحاسية المزخرفة بها، وتعتبر الواجهة من أجمل واجهات الأسبلة العثمانية الموجودة في القاهرة.

وأضاف «سمير»، أن أعمال الترميم الداخلية للسبيل تضمنت ترميم الأرضية الرخامية لغرفة السبيل، وترميم وعزل سقف الغرفة الخشبية المزخرف، والشبابيك والكتبيات الخشبية الموجودة بغرفة الكتاب، وتأهيل المنطقة الخلفية للسبيل.

وأشار محمود عبد الباسط مدير عام القاهرة التاريخية، إلى أنه خلال أعمال الترميم تم الكشف عن المنسوب الأثري ودرج السلم الحجري لكتلة الدخول الرئيسية، وتم تطوير شبكة الكهرباء ووضع نظام إضاءة جديد متكامل من الداخل والخارج.

يذكر أن مشروع إنقاذ مئة مبنى أثري يهدف إلى ترميم ورفع كفاءة المباني الأثرية وترميمها لتكون على مسار الزيارة الأثري والسياحي.

وأنشأت سبيل رقية دودو، بدوية بنت شاهين على روح ابنتها المرحومة رقيه دودو عام 1174 هـ، حسبما أشارت إليه العديد من النقوش الكتابية التي وردت بواجهة السبيل، وهي حفيدة رضوان كتخدا الجلفي، ولم يسمح لهم بكتابة اسمه على هذه المنشأة، نظرا لهزيمته أمام خصومه المماليك ومقتله، ويتبع السبيل في تخطيطه الأسبلة العثمانية ذات الواجهة المقوسة والتي تتكون من حجرة مستطيلة في ثلاثة أضلاع والضلع الرابع يأخذ الهيئة المقوسة يفتح بها شبابيك التسبيل، ويعلوها الكتاب.