أستاذ عمارة: ماكيت تطوير القاهرة التاريخية "ديكور مسرحي"

أعربت الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم المعماري بجامعة القاهرة، عن استيائها من شكل ماكيت المبنى الإداري لجراج الأوبرا الذي أعلنت عنه محافظة القاهرة مؤخراً ضمن خطة تطوير القاهرة الخديوية، واصفة إياه بأنّه لا يخرج عن كونه مجرد ديكور مسرحي، قائلة: "شكل الماكيت لا يطابق تصميم الأوبرا الخديوية".

وأضافت حواس، لـ"الوطن"، أنّه لا يصح إضافة ماسك على شكل الأوبرا الخديوية التي احترقت عام 1971 على واجهات المبنى القبيح في ميدان الأوبرا بالعتبة.

وأوضحت: "رفضت يوماً دخول المبنى الإداري الملحق بجراج الأوبرا، لإلقاء محاضرات كدورة تدريبية لمهندسي الأحياء عن التنسيق الحضاري والقوانين ذات الصلة وكان السبب أنّه لن تكون هناك مصداقية لما أقوله عن جماليات العمران داخل مبنى بهذا القبح"، مؤكدة أنّ هذا المبنى لا يستحق إلا الهدم.

وقالت حواس في حوار سابق، لـ"الوطن"، إنّ القاهرة الخديوية تعد متحفا مفتوحا، والعقارات التراثية تعد مقتنيات متحفية، داعية إلى ضرورة إنشاء مجلس أمناء لإدارة المناطق التراثية مثل القاهرة الخديوية، مشددة على رفضها لخضوع المباني التراثية للمحليات.

وتابعت أنّ وسط البلد تعرضت للإهمال وتأثرت بأنظمة تحديد الملكية ونقل الوزارات إليها، علاوة على أنّ قوانين الإيجارات أثرت بالسلب عليها حيث عائدها ضعيف لا يسمح باستمرار أعمال الصيانة للحفاظ على المبنى.

وطالبت بفصل الإدارة بتلك المناطق التراثية عن باقي العمران، لتكون التبعية لمجلس أمناء مثلا وليس الحي، فالمحافظة والحي لديهم أعباء كبيرة في مجالات متنوعة من مياه شرب وصرف صحي ومرافق وخدمات والقضاء على العشوائيات وحل مشكلات المواطنين وخلافه، بينما الحفاظ على التراث في العالم كله مسؤولية جهات أخرى، ويوجد علم إدارة الحفاظ على التراث، حيث توجد إدارة متخصصة لإدارة المناطق مثل القاهرة الخديوية، تتعامل مع الملاك والحكومة والقطاع الخاص وتفعل القانون.

يذكر أنّ محافظة القاهرة أعلنت انطلاق خطة تطوير القاهرة الخديوية في المنطقة الواقعة بين ميداني التحرير والأوبرا، مرورًا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، وإزالة التشوهات واللافتات التي لحقت بواجهات العقارات في وسط البلد خلال الساعات المقبلة، وتنظيم لافتات المحلات التجارية واسترداد الواجهات الخارجية لمسرح دار الأوبرا الملكية، وإعادة توظيف الفراغات الداخلية لجراج الأوبرا والمبنى الإداري لمحافظة القاهرة.