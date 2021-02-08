وزيرا الزراعة والتعاون الدولي يتفقدان تحسين الميكنة الزراعية بالفيوم

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الآلات والمعدات الحديثة بمحطة إطسا للزراعة الآلية، في محافظة الفيوم، ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة، الذي يجري تنفيذه بمحافظتي الفيوم والمنيا.

حضر الجولة التفقدية كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، ومارتيني ميللي، مدير مكتب التعاون الإيطالي بالقاهرة، نائباً عن السفير الإيطالي، وجوليا مانتيني، سكرتير أول السفارة الإيطالية بالقاهرة.

واستعرض رئيس قطاع الميكنة الزراعية ملامح مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة المنفذ في محافظتي الفيوم والمنيا، بقرض ميسر من الحكومة الإيطالية قدره 10 ملايين يورو، حيث بدأ عام 2016 بفترة سماح 20 سنة، يُسدد بعدها القرض على 10 سنوات بدون فائدة.

وأوضح أنّ الهدف العام من المشروع هو المساهمة في زيادة الاستدامة ودعم وتعزيز الميكنة الزراعية بالمحافظتين، وبناء القدرات بمراكز البحوث، وتزويد صغار المزارعين بالآلات والمعدات، لافتاً إلى أنه تم شراء 324 معدة لتوزيعها على الجمعيات الزراعية ومحطات الزراعية الآلية ومحطات البحوث بالمحافظتين.

وقال مارتيني ميللي، مدير مكتب التعاون الإيطالي بالقاهرة، إنّ حجم التعاون الإيطالي في مصر بلغ 250 مليون يورو في العديد من المجالات ومنها الزراعة والري، مما يعكس مدى الصداقة القوية بين الشعبين المصري والإيطالي.

وأكدّ مارتيني أنّ مشروع الميكنة الزراعية، الذي يتم تنفيذه في محافظتي الفيوم والمنيا، سيكون له تأثير قوي على الزراعة ومردود إيجابي على زيادة الإنتاج الزراعي، حيث يخدم 10% من المساحة المنزرعة بمحافظة الفيوم، كما يستفيد منه 14 محطة مميكنة تابعة لوزارة الزراعة، ويخدم نحو 250 من العاملين بالميكنة الزراعية و11 جمعية زراعية، مشدداً على أن الإدارة الجيدة لهذه الماكينات تسهم في استمرار عملها والاستفادة القصوى منها.

من جهته، أشار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إلى أنّ جميع أنشطة وزارة الزراعة موجودة ومتأصلة على أرض المحافظة، مما يجعلها تستحق لقب واحة مصر الخضراء، مثمناً التعاون مع الجانب الإيطالي، ومؤكداً على ضرورة تعظيم الاستفادة من جميع الفرص التنموية، كما أكد المحافظ على ضرورة تدريب المزارعين على الميكنة الحديثة لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل التنموي وتحقيق مردود إيجابي، فضلاً عن الحفاظ على هذه الأصول بصورة اقتصادية سليمة والإدارة الرشيدة لها.

ولفت الأنصاري إلى دخول مركز اطسا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى، موضحاً أن أعمال التطوير ستشمل عمل تكتلات اقتصادية والاستفادة من كافة الموارد المتاحة، معرباً عن شكرة للجانب الإيطالي لدوره في دعم عدد من الأنشطة التنموية بالمحافظة.