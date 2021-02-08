نواب يؤدون واجب العزاء في وفاة سعد الجمال.. و«أبو العنين» الأبرز

حرص عدد من النواب، على تقديم واجب العزاء في النائب الراحل سعد الجمال، بقاعة الاستراحة الخاصة بالنائب الراحل في منطقة المعادي بالقاهرة، والذي وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 75 عامًا بعد تدهور صحته إثر مضاعفات لمشكلات بالقلب.

وجاء على رأس النواب، محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، حيث تستقبل أسرة الراحل سعد الجمال، العزاء لليوم الثالث بمقر استراحة النائب الراحل، بعد إقامة العزاء في قرية الأقواز التابعة لمركز الصف مسط رأس النائب الراحل يومي الجمعة والسبت.

وفاة النائب سعد الجمال

ومن جانبه، أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلو مقعد النائب الراحل سعد الجمال، عن القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد، بعدما تلقى المجلس اليوم، خطابا من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يفيد بوفاة النائب سعد الجمال.

ومن المقرر أن يبلغ مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، بخلو المقعد، ليتم الإعلان عن بديل النائب، وهي نجلته أسماء سعد الجمل، البديل له في القائمة الاحتياطي.

وكان الألاف من أهالى قرية الأقواز بمدينة الصف محافظة الجيزة، شيعوا جثمان سعد الجمال، إلى مثواه الأخير، ودفنه بمقابر العائلة في القرية.