المشاط: محفظة التعاون الدولي تتخطى 550 مليون دولار

أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن سعادتها بزيارة محافظة الفيوم، مُشيرةً أنّ قطاع الزراعة من القطاعات كثيفة العمالة التي تمثل نحو 14% من الاقتصاد القومي، كما أنّ أهداف التنمية المستدامة الـ 17 يجمعها قطاع الزراعة.

ولفتت الوزيرة إلى أنّ 4 آلاف مزارع قد استفادوا من مشروعات الميكنة الزراعية، مؤكدة ضرورة تدريب المزارعين على الاستخدام الأمثل لأساليب الميكنة الزراعية لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وأضافت أنّ الأمن الغذائي أصبح محوراً أساسياً لما تقوم به الدول في مجال الاستدامة، وتابعت، أنه في عام 2020 بدأنا منصة للتعاون التنسيقي المشترك، لافتة إلى أنّ محفظة التعاون الدولي تتخطى 550 مليون دولار، وأنّ مصر بدبلوماسيتها الاقتصادية موجودة بقوة على الساحة الدولية.

وأشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بجهود وزيرة التعاون الدولي التي تسعى لتوجيه شركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة والاستفادة القصوى من القروض والمنح، مشيراً إلى أنّ محافظة الفيوم تضم نحو 400 ألف فدان وتمتاز بتنوع إنتاجها الزراعي، كما أنّ التعاون مع الجانب الإيطالي يمثل نموذجاً للشراكة الناجحة ويؤكد جدية استخدام المنح والقروض.

وأكد الوزير أنّ قطاع الزراعة قادر على استيعاب الصدمات، ويلقى دعماً كبيراً من القيادة السياسية، مُشددًا على ضرورة الاستدامة، والصيانة الدورية لمعدات مشروع الميكنة الزراعية، وأن يكون هناك أسلوب للرقابة والمتابعة بالمشروع، كما أكد على أهمية أن يكون التشغيل بأسعار مخفضة للتيسير على المزارعين، مع استمرار تدريب ومتابعة الجمعيات، وإنشاء مركز للصيانة، وأعلن الوزير أنه سيتم التوسع في المشروع بمحافظات جديدة بعد نجاح تجربة الفيوم والمنيا.

على هامش الزيارة تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 5 جمعيات زراعية في قرى بيهمو، وفانوس، وسيلا، وأبجيج، وقارون ووالي.

كما تفقد وزيرا الزراعة، والتعاون الدولي، ومحافظ الفيوم، موقع إنشاء مركز لتجميع الألبان بطاقة 12 طن / يوم بمحطة إطسا للزراعة الآلية.

كما قام وزير الزراعة، ومحافظ الفيوم، بمتابعة أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع التي تُقدم التحصينات المجانية للماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي ذلك السياق، أكد وزير الزراعة أهمية تعاون مربي الماشية في تحصين وترقيم وتسجيل ماشيتهم للوصول إلى الأرقام الدقيقة، ومواجهة أي مشكلة تهدد الثروة الحيوانية.

حضر الفعاليات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي، مدير قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، والدكتور عصام واصف رئيس قطاع الميكنة، المنسق العام مع الجانب الإيطالي، والدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وسعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.