وزير الداخلية يستقبل نظيره بـ«الشباب» ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير الجارِ، بمقر وزارة الداخلية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد.

وفي بداية اللقاء تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالتهنئة للسيد وزير الداخلية، ولكافة رجال الشرطة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة.

وأعرب صبحي، عن خالص شكره وتقديره للدور الذي اضطلعت به وزارة الداخلية في تأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، مما ساهم في نجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة تليق بمصر وبمكانتها.

وأكد على نجاح الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها وزارة الداخلية في التعامل مع جميع التحديات التي فرضتها تنظيم البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وبمشاركة (32) دولة، مشيدا بالتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي الداخلية والشباب والرياضية على مدار فعاليات البطولة حتى انتهائها، معربا عن تطلعه لمزيد من تطوير سبل التعاون القائم مع وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية.

كما أعرب الدكتور حسن مصطفى، عن خالص شكره وتقديره للجهود الأمنية والتنسيق الدائم بين كافة أجهزة وزارة الداخلية واللجنة المنظمة طوال فترة إنعقاد البطولة.

من جانبه أعرب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن تقديره للجهود الوطنية الصادقة التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة في سبيل ترسيخ الوجه الحضاري للبلاد، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مزيد من التعاون وتعزيز أطر العمل فيما يتعلق بكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية، معربا عن خالص تمنياته بمزيد من الرقي والتقدم للرياضة المصرية.